Veidoskaitininkas išanalizavo Džordanos Butkutės bruožus: „Ne veltui ji yra karalienė“

Veidoskaitininkas T. Saparis analizavo M. Mikutavičiaus bruožus ir tuomet nustatė, kad garsus atlikėjas esą turi aštrų, šaižų protą, daug ambicijų ir intelekto.
T. Saparis pažvelgė į Dž. Butkutės veidą, o jo įžvalgos studijoje sukėlė nemažai emocijų.
Lygindamas su M. Mikutavičiumi, specialistas iš karto pastebėjo skirtumus.
„O čia kakta kaip ir nedominuoja. Dominuoja smakras, o tai rodo, kad žmogus yra kategoriškas, linkęs į dominavimą, atsakingas ir aštrus“, – apibūdino jis.
Tačiau tuo viskas nesibaigė. Pasak T. Sapario, veido vidurinė dalis atskleidžia ir kitą pusę:
„Nosis pakankamai aukšta, o skruostai – platūs, kaip ir pas Moniką (Liu – tv3.lt). Tai rodo labai daug kūrybiškumo. Kūrybiškas veiksmo žmogus – taip galėtume apibūdinti.“
„Karalienė“, – tarė M. Wizard.
„Ne veltui ji yra karalienė“, – pritarė veidoskaitininkas.
