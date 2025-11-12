 
TV3 naujienos > Žmonės

Marijonas Mikutavičius atskleidė, kodėl jį retai pamatysite be akinių: štai kokia tiesa

2025-11-12 09:55 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-12 09:55

Dainininkas Marijonas Mikutavičius grįžta su ne viena džiugia žinia. Vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų pristato savo naujausią dainą „Saulės vartai“ – apie ją plačiau pasakoja naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“. Be naujos dainos M. Mikutavičius atskleidžia ir ateities planus – planuojamus du koncertus, naujas vinilines plokšteles ir ar kada nors išleis prieš porą metų pradėtą rašyti knygą.

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Saulės vartai“ – nedaug spalvų turintis, didžiąja dalimi juodas ir baltas vaizdo klipas, nufilmuotas rudenį vaizdingose Lietuvos vietose. „Saulės vartai“ – alegorinis kūrinys, kurio prasmę kiekvienas gali traktuoti savaip. Apibendrinant, tai kūrinys apie dvasinę kelionę asmeniškai svarbaus ir teisingo tikslo link.

Marijonas Mikutavičius
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijonas Mikutavičius

Būtent stiprus prasmingas tekstas ir paskatino Marijoną bei režisierių/operatorių Petrą Skukauską sukurti vaizdo klipą, įkūnijantį kryptingą artėjimą prie mistinių saulės vartų.

Visada su akiniais

Tiek koncertuose, tiek kitose viešose erdvėse Marijoną itin dažnai galima pastebėti su akiniais nuo saulės. Pasirodo, tam yra priežastis.

„Seni žmonės praranda bruožus ir nori būti išvaizdūs.

Scenoje kartais patogiau būti su akiniais, nes būna daug šviesų. 

Mano tamsinti akiniai yra su dioptrijom, tai aš juos galiu nešioti ir šviesoje, ir tamsoje. Jie man padeda matyti žmones“, – pasakojo dainininkas.

Vyras pabrėžė, kad jam akiniai patinka: „Man patinka akiniai. Man patinka žmonės su akiniais, man gražu. Nesu tas, kuriam būtina matyti kitų akis, nebent tai – būsima žmona“.

Taip pat pridėjo, jog akiniai leidžia užsidaryti į save, leidžia būti šiek tiek nematomam.

Išskirtinis ritualas

Kelioms vinilų grupėms priklausantis M. Mikutavičius atskleidė neįprastą savo ritualą. 

„Garsine prasme, aš negaliu teigti, kad tu iš tikrųjų gauni geresnį garsą. Bet tu gauni ritualą“, – apie kitokį muzikos klausymą kalbėjo atlikėjas.

Marijonas ir pats namuose turi vinilų grotuvą: „Jeigu klausau muziką, aš klausau plokšteles. Man patinka ta procedūra, kad aš turiu kažką apčiuopiamo. Tu gauni kažkokį kvapą, procesą.“

„Gal jauna karta jau to nevertina, bet mūsų kartai – muzika yra vis dar apčiuopiamas dalykas. Tu gaudavai ją kokioje nors dėžutėje, plokštelėje. Ten daug niuansų, kurie traukia“, – sentimentaliai prisiminė Marijonas. 

Pasak atlikėjo nuomonės, dabar daugelis vinilus perka labiau dėl kolekcionavimo. Vyras buvo nustebęs, pamatęs, kad senas grupės „Foje“ albumas šiuo metu kainuoja 450 eurų. 

Knygos rašymas

2020 metais, kai buvo karantinas, viešoje erdvėje M. Mikutavičius buvo minėjęs, jog rašo knygą, kurioje nori perteikti laikotarpį, kuriame gyveno. Laidos vedėja Ugnė Martusevičiūtė pasiteiravo atlikėjo, ar knyga vis dar rašoma.

„Ji voliojasi kažkur kampe, dulkėse. Nebaigta. Gerai, kad priminėt, reiktų prie jos grįžti. Aš sakiau, kad po Naujųjų metų“, – šypsojosi Marijonas.

Visgi Marijonui iššūkius kelia keli uždaviniai: „Svarstau, kaip išlikti atviru, bet nieko nesužeisti. Čia bėda. Jeigu rašai apie save – viskas gerai, bet, kai mini kitus, tu nenori jiems pakenkti“.

Visgi pat atlikėjas tikisi, kad knyga išvys dienos šviesą.

Kaip paminėjo M. Mikutavičius, jis gerbia tuos žmones, kurie knygas parašo patys, o ne kažkas tą padaro už juos. 

Įsigytas futbolo klubas

Marijos Mikutavičius tapo futbolo klubo „Ataka“ bendrasavininku. 

Apie šią naujieną klubas pranešė savo socialiniuose tinkluose, pasidalijęs bendra nuotrauka su M. Mikutavičiumi ir džiaugsmingu įrašu: 

„Didelės naujienos Futbolo klube „Ataka“!

Prie mūsų prisijungė visiems gerai pažįstamas žmogus – Marijus Mikutavičius, kuris tapo vienu iš klubo savininkų.

Kartu su juo į „Ataką“ ateina dar daugiau energijos, idėjų ir tikėjimo mūsų futbolo vizija.

Šiandien šią ypatingą akimirką įamžinome su šypsenomis – pradžia naujam, įdomiam etapui!

Sveikas prisijungęs prie „Atakos“, Marijau!“

Anot atlikėjo, tai nebuvo naujiena iš giedro dangaus.

„Aš pažinojau tuos žmones. Jie pasiūlė kurti idėjas kartu“, – pridūrė Marijonas.

Atlikėjas pabrėžė, kad tiesiog norėjo turėti papildomą veiklą ir būti arti futbolo, tad, kodėl ne?

Vaizdo klipas „Saulės vartai“ – čia:

 

