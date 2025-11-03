 
Rosita Čivilytė šventė gimtadienį su būriu svečių: sulaukė ypatingos dovanos nuo Merūno

Lapkričio 3-iosios vakarą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta literatūrinė biografija „Rosita. Gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ (autorė – Elvyra Kučinskaitė). Renginį moderavo Benas Aleksandravičius (ba.), o R. Čivilytė ne tik kalbėjosi apie gyvenimo lūžius ir scenos kelią, bet ir atliko tris dainas.

Vakaro metu atlikėja sulaukė dovanų ir jautrių sveikinimų iš žinomų žmonių – ypatingą dovaną bei sveikinimą atsiuntė ir Merūnas Vitulskis. Salė prisipildė svečių su gėlėmis, skambėjo „Su gimimo diena“. Ši premjera – ir simbolinis dainininkės 60-mečio paminėjimas.

Autentiškumas, už kurį „gaudavau per galvą“

Nors šiandien ji vadinama viena unikaliausių Lietuvos dainininkių, Rosita renginyje prisiminė, kaip dažnai būdavo spaudžiama pakeisti savo dainavimo stilistiką:

„Aš už tą autentiškumą gaudavau labai labai daug kartų per galvą… visada buvau mažinama, tildoma.“

Net ir dainuodama tautinę giesmę ji susidurdavo su pretenzijomis. amžiną atilsį muzikologė Zita Kelmickaitė man buvo pareiškusi pretenzijų — esą taip himno giedoti negalima“, – prisiminė R. Čivilytė.

Kelionė į vidų: kaip sustoti, kai gyvenimas „verda“

Renginys taip pat pažėrė labai asmeniškų Rositos išpažinčių, susijusių su scenos atsisakymu: „Supratau, kad išeinu į sceną ir nebeturiu ką pasakyti. Atrodau padažyta, sutvarkyta, aprengta – bet viduj tuštuma… viskas nusiplaudavo po dušu“.

Ji drąsiai papasakojo apie ribą, kurią peržengė ties keturiasdešimtmečiu:

„Tai buvo sąmoningas apsisprendimas. Pradėjau nuo savęs: man jau ne be muzikoje, manęs man pačiai nebepakako. Tiesiog daugiau taip nebenorėjau jaustis.“

Pedagogika jai tapo gelbėjimosi ratu: „Žmonės ateidavo jau susiformavę, bet po trumpo pratimo išsiverždavo jų patirtys. Tada supratau – aš ne tik mokau, aš klausausi. Atveri balsą – atveri žmogų.“

Vis dėlto šis kelias nebuvo lengvas: „Aš kažką turėjau daryti. Galvojau: ką aš darysiu, kai nebedainuosiu? Jokių atsakymų. Bet po truputį atradau, kad dalintis savo patirtimi – tai irgi scena, tik kitaip.“

Knyga jau pasiekė knygynus

Susitikimas su Rosita Čivilyte buvo ne tik premjera, bet ir simbolinis durų į jos vidinį pasaulį atidarymas. Biografinė knyga „Rosita. Gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“, kurią autorė Elvyra Kučinskaitė kūrė lydima Rositos ir prodiuserio Gedimino Jauniaus, jau pasiekė šalies knygynus.

