Rosita Čivilytė šventė gimtadienį su būriu svečių: sulaukė ypatingos dovanos nuo Merūno

Vakaro metu atlikėja sulaukė dovanų ir jautrių sveikinimų iš žinomų žmonių – ypatingą dovaną bei sveikinimą atsiuntė ir Merūnas Vitulskis. Salė prisipildė svečių su gėlėmis, skambėjo „Su gimimo diena“. Ši premjera – ir simbolinis dainininkės 60-mečio paminėjimas.
Rositos Čivilytės knygos pristatymas (35 nuotr.)
Rosita Čivilytė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Merūnas Vitulskis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Vaida Genytė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Autentiškumas, už kurį „gaudavau per galvą“
Nors šiandien ji vadinama viena unikaliausių Lietuvos dainininkių, Rosita renginyje prisiminė, kaip dažnai būdavo spaudžiama pakeisti savo dainavimo stilistiką:
„Aš už tą autentiškumą gaudavau labai labai daug kartų per galvą… visada buvau mažinama, tildoma.“
Net ir dainuodama tautinę giesmę ji susidurdavo su pretenzijomis. amžiną atilsį muzikologė Zita Kelmickaitė man buvo pareiškusi pretenzijų — esą taip himno giedoti negalima“, – prisiminė R. Čivilytė.
Kelionė į vidų: kaip sustoti, kai gyvenimas „verda“
Renginys taip pat pažėrė labai asmeniškų Rositos išpažinčių, susijusių su scenos atsisakymu: „Supratau, kad išeinu į sceną ir nebeturiu ką pasakyti. Atrodau padažyta, sutvarkyta, aprengta – bet viduj tuštuma… viskas nusiplaudavo po dušu“.
Ji drąsiai papasakojo apie ribą, kurią peržengė ties keturiasdešimtmečiu:
„Tai buvo sąmoningas apsisprendimas. Pradėjau nuo savęs: man jau ne be muzikoje, manęs man pačiai nebepakako. Tiesiog daugiau taip nebenorėjau jaustis.“
Pedagogika jai tapo gelbėjimosi ratu: „Žmonės ateidavo jau susiformavę, bet po trumpo pratimo išsiverždavo jų patirtys. Tada supratau – aš ne tik mokau, aš klausausi. Atveri balsą – atveri žmogų.“
Vis dėlto šis kelias nebuvo lengvas: „Aš kažką turėjau daryti. Galvojau: ką aš darysiu, kai nebedainuosiu? Jokių atsakymų. Bet po truputį atradau, kad dalintis savo patirtimi – tai irgi scena, tik kitaip.“
Knyga jau pasiekė knygynus
Susitikimas su Rosita Čivilyte buvo ne tik premjera, bet ir simbolinis durų į jos vidinį pasaulį atidarymas. Biografinė knyga „Rosita. Gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“, kurią autorė Elvyra Kučinskaitė kūrė lydima Rositos ir prodiuserio Gedimino Jauniaus, jau pasiekė šalies knygynus.
