TV3 naujienos > Žmonės

Erika Vitulskienė su vaikais pirmą kartą išvyko atostogauti be vyro: Merūnas atskleidė, kodėl

2025-10-31 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 18:30

Žinoma nuomonės formuotoja, verslininkė bei dėstytoja Erika Vitulskienė su vaikais bandė pasieki atostogų tikslą – Turkiją. Deja, tačiau dėl kontrabandinių oro balionų Lietuvos oro uostuose stabdomi ir nukeliami skrydžiai, o to nepavyko išvengti ir Erikai su vaikais. Merūnas Vitulskis išsidavė, jog po antrojo skrydžio nukėlimo, vis tik šeimai pavyko įlipti į lėktuvą.

Merūnas Vitulskis naujienų portalui tv3.lt išsidavė, ar žmonai su vaikais pavyko įsėsti į lėktuvą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Merūnas Vitulskis naujienų portalui tv3.lt išsidavė, ar žmonai su vaikais pavyko įsėsti į lėktuvą.

Merūnas Vitulskis su šeima
FOTOGALERIJA. Merūnas Vitulskis su šeima

Nesklandumai oro uoste

Dar vakar vėlų ketvirtadienio vakarą žinoma moteris, Erika Vitulskienė su vaikais nuvyko į oro uostą, tačiau skrydis buvo nukeltas.

Merūnas atskleidė, jog su šeimyna grįžo namo trumpam miegui, o ryte vėl šeimos narius atvežė į oro uostą.

„Mums tai gal nėra taip sunku, bet vaikams tikrai sunku laukti“, – sako Merūnas.

Skrydis buvo nukeltas netgi du kartus, o to priežastis – neramumai dėl kontrabandinių oro balionų.

„Jau parašė iš lėktuvo, jog viskas gerai. Dabar visi žmonės tuo pačiu gyvena. Mačiau ir Svaras irgi su žmona išskrido į Japoniją. Tokios aktualijos šiai dienai... Visiškas absurdas.

Oro uoste, kaip ir skrydžių neleido nuo 22 valandos, tada buvo pirmasis skrydžio perkėlimas, o po to jau antrasis, tai išskrido galbūt apie 10 valandą, tad gavosi beveik pusė paros atidėjimas“, – pasakoja vyras.

Pusę paros trukęs laukimas

Merūnas atvirauja, jog šeimai skrydžio teko laukti apie pusę paros, o vaikams šis laukimas – sunkiausias.

Tarp viso laukimo šeima grįžo miegoti į namus. Nors miegas ir nebuvo ilgas.

„Žinau, kad kiti žmonės gavo viešbučius, bet mums nereikia, mes juk vietiniai, viskas šalia, tai grįžom namo, nusnaudėme, nes vaikams tikrai sunku išlaukti“, – apie varginančią naktį pasakoja dainininkas.

Vyras atvirauja, jog ši kelionė be Merūno – pirmoji, kuomet Erika su vaikais skrenda viena:

„Taip jau nutiko, kad man šiomis dienomis laukia labai daug visokių darbų, todėl vykti kartu negalėjau“.

Merūnas pasakoja, jog ši kelionė tikrai nebuvo pirkta paskutinę minutę, o buvo suplanuota anksčiau, todėl išvengti šiuo metu neramumų oro uostuose – nepavyksta.

„Atostogos pirktos gerokai anksčiau, kai būna vaikų atostogos, mes planuojame tik tada ir planuoti sudėtinga, nes per vaikų atostogas skrydžiai būna pabrangę“, – kalbėjo jis.

