Erika Vitulskienė su vaikais pirmą kartą išvyko atostogauti be vyro: Merūnas atskleidė, kodėl

Merūnas Vitulskis naujienų portalui tv3.lt išsidavė, ar žmonai su vaikais pavyko įsėsti į lėktuvą.
Nesklandumai oro uoste
Dar vakar vėlų ketvirtadienio vakarą žinoma moteris, Erika Vitulskienė su vaikais nuvyko į oro uostą, tačiau skrydis buvo nukeltas.
Merūnas atskleidė, jog su šeimyna grįžo namo trumpam miegui, o ryte vėl šeimos narius atvežė į oro uostą.
„Mums tai gal nėra taip sunku, bet vaikams tikrai sunku laukti“, – sako Merūnas.
Skrydis buvo nukeltas netgi du kartus, o to priežastis – neramumai dėl kontrabandinių oro balionų.
„Jau parašė iš lėktuvo, jog viskas gerai. Dabar visi žmonės tuo pačiu gyvena. Mačiau ir Svaras irgi su žmona išskrido į Japoniją. Tokios aktualijos šiai dienai... Visiškas absurdas.
Oro uoste, kaip ir skrydžių neleido nuo 22 valandos, tada buvo pirmasis skrydžio perkėlimas, o po to jau antrasis, tai išskrido galbūt apie 10 valandą, tad gavosi beveik pusė paros atidėjimas“, – pasakoja vyras.
Pusę paros trukęs laukimas
Merūnas atvirauja, jog šeimai skrydžio teko laukti apie pusę paros, o vaikams šis laukimas – sunkiausias.
Tarp viso laukimo šeima grįžo miegoti į namus. Nors miegas ir nebuvo ilgas.
„Žinau, kad kiti žmonės gavo viešbučius, bet mums nereikia, mes juk vietiniai, viskas šalia, tai grįžom namo, nusnaudėme, nes vaikams tikrai sunku išlaukti“, – apie varginančią naktį pasakoja dainininkas.
Vyras atvirauja, jog ši kelionė be Merūno – pirmoji, kuomet Erika su vaikais skrenda viena:
„Taip jau nutiko, kad man šiomis dienomis laukia labai daug visokių darbų, todėl vykti kartu negalėjau“.
Merūnas pasakoja, jog ši kelionė tikrai nebuvo pirkta paskutinę minutę, o buvo suplanuota anksčiau, todėl išvengti šiuo metu neramumų oro uostuose – nepavyksta.
„Atostogos pirktos gerokai anksčiau, kai būna vaikų atostogos, mes planuojame tik tada ir planuoti sudėtinga, nes per vaikų atostogas skrydžiai būna pabrangę“, – kalbėjo jis.
