Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Į nemalonią padėtį pakliuvusios Erikos vyras Merūnas Vitulskis pratrūko: „Kaip mesčiau iš bulvės į galvą“

2025-10-31 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 12:55

Neramumai Lietuvos oro uostuose dar nesibaigia. Dėstytoja, verslininkė bei nuomonės formuotoja Erika Vitulskienė su vaikais dar nuo vakar bando pasiekti Turkiją, tačiau skrydis atidėtas jau antrą kartą. Į situaciją sureagavo ir moters vyras Merūnas Vitulskis.

Merūnas Vitulskis (Nuotr. socialinių tinklų)

Neramumai Lietuvos oro uostuose dar nesibaigia. Dėstytoja, verslininkė bei nuomonės formuotoja Erika Vitulskienė su vaikais dar nuo vakar bando pasiekti Turkiją, tačiau skrydis atidėtas jau antrą kartą. Į situaciją sureagavo ir moters vyras Merūnas Vitulskis.

REKLAMA
6

Merūnas Vitulskis atskleidė, kodėl nevyko atostogauti kartu su šeima bei pakomentavo susidariusią situaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neramumai oro uoste

Žinoma dėstytoja, verslininkė bei nuomonės formuotoja Erika Vitulskienė kartu su vaikais bando pasiekti atostogų tikslą – Turkiją, tačiau jau antrą kartą skrydis yra atidedamas.

REKLAMA
REKLAMA

Iš pradžių skrydis buvo atidėtas vienu laiku, o antrą kartą atidėtas kitu laiku.

Į situaciją sureagavo ir Erikos vyras Merūnas:

„Ką tik šeimyną išleidau atostogų, išskrido mano grožiai visi į Turkiją, o aš pats nevykau, nes turiu spektaklių ir koncertų, filmavimų, visko čia per tą savaitę, reikalų labai daug.

REKLAMA

Taip įdomiai išeina, net negalėčiau patikėti, kad tie balionai, siųsti Lukašenkos, kaip dovanėlė, gali va taip sutrikdyti visą skrydžių eismą, wow.

Mes 11 valandą atvažiavom, nukėlė jį 6 ar 7 valandoms, dabar vėl atvažiavom, tokie šiek tiek pikti, nedamiegoję, tai sakau, sutikčiau dabar Lukašenką, kaip mesčiau iš bulvės į galvą.

Labai nefaina“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų