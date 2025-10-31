Į nemalonią padėtį pakliuvusios Erikos vyras Merūnas Vitulskis pratrūko: „Kaip mesčiau iš bulvės į galvą“

Merūnas Vitulskis atskleidė, kodėl nevyko atostogauti kartu su šeima bei pakomentavo susidariusią situaciją.
Neramumai oro uoste
Žinoma dėstytoja, verslininkė bei nuomonės formuotoja Erika Vitulskienė kartu su vaikais bando pasiekti atostogų tikslą – Turkiją, tačiau jau antrą kartą skrydis yra atidedamas.
Iš pradžių skrydis buvo atidėtas vienu laiku, o antrą kartą atidėtas kitu laiku.
Į situaciją sureagavo ir Erikos vyras Merūnas:
„Ką tik šeimyną išleidau atostogų, išskrido mano grožiai visi į Turkiją, o aš pats nevykau, nes turiu spektaklių ir koncertų, filmavimų, visko čia per tą savaitę, reikalų labai daug.
Taip įdomiai išeina, net negalėčiau patikėti, kad tie balionai, siųsti Lukašenkos, kaip dovanėlė, gali va taip sutrikdyti visą skrydžių eismą, wow.
Mes 11 valandą atvažiavom, nukėlė jį 6 ar 7 valandoms, dabar vėl atvažiavom, tokie šiek tiek pikti, nedamiegoję, tai sakau, sutikčiau dabar Lukašenką, kaip mesčiau iš bulvės į galvą.
Labai nefaina“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!