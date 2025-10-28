Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Merūnas Vitulskis paviešino šiurpinantį vaizdo įrašą: „Čia labai baisu“

2025-10-28 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-28 14:55

Žinomas dainininkas Merūnas Vitulskis ryžosi neeilinei pramogai. Vyras savo socialiniuose tinkluose pasidalino apsilankymu siaubo parke, į kurį įžengti drįstų ne visi.

0

Merūnas Vitulskis savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu iš siaubo parko Deadtown. Vyras šiuo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Siaubo parko nuotykiai

Merūnas Vitulskis savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kur lankėsi siaubo parke Deadtown. Baimės ir šiurpių akimirkų ten netrūko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše matomi įvairūs elementai, dekoracijos ir šiurpą keliantys bei kraują stingdantys animatoriai.

Pasidalinęs vaizdo įrašu, Merūnas greta jo rašo:

„Vakar su vaikais buvom Deadtown haloweeno parke ir wow! Patiko, dailininkų, animatorių darbas, didelis dėmesys smulkmenoms ir milžiniškos teritorijos dydis su net septyniais saubo kambariais.

Jei ramiai gyvenate, aplankykite Deadtown ir jums nuleis kraują“. 

