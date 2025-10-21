Merūnas Vitulskis – apie namo statybas ir ką jame keistų: turi 1 patarimą planuojantiems būstą

Todėl jaučiasi ramus mūriniame name, kuriame yra įdiegta ir nemažai naujausių technologijų, tačiau kainos ir kokybės santykį vertinantis atlikėjas tikrai netaškė pinigų bereikalingiems sprendimams, kuriuos siūlė kai kurie patarėjai.
Kaip Merūnas rinkosi sprendimus, ką būtų linkęs keisti, o kuo labiausiai džiaugiasi naujame name – naujausiame tinklalaidės „Statybų gidas“ epizode.
Draugai atkalbinėjo nuo statybų
Dainininkas Merūnas Vitulskis žinomas ne tik scenos ir muzikos gerbėjams. Jau ne vienerius metus Merūnas atvirtai ir daug kalba apie statybas: iš pradžių planuotas kaip nedidukas vasaros poilsio erdvės projektas neplanuotai išaugo, o pačiam Merūnui teko įsigilinti į statybų peripetijas nuo pirmo žingsnio iki pačio darbų finišo.
„Turbūt nieko naujo nepasakysiu, nes kai nusprendėme pradėti statybas, beveik visi draugai buvo kategoriški: jei gali nestatyti, tai ir nestatyk. Ieškok jau pastatyto namo – toks sprendimas tikrai sutaupo daug nervų ir negadina poros tarpusavio santykių“, – atvirai prisipažįsta scenos žvaigždė.
Merūnas sako, kad namo statyba – tai savotiškas kūrybinis procesas: kaip pats suvoki grožį, kokį turi skonį, kiek sugebi apginti savo nuomonę, kaip moki tvarkytis su pinigais. Situacijų statybose yra nekasdienių, nes net paprasti darbai dažnai reikalauja reakcijos į pokyčius, reikia sprendimų, ginčų arba logiško sutarimo su žmonėmis, kurie galbūt geriau už tave žino statybų detales.
Be to, ne mažiau svarbu yra poros tarpusavio santykiai, nes statybose tikrai bus momentų, kai sutuoktinių nuomonės nesutaps – kaip pavyks rasti kompromisą? Įvertinęs šias ir daugybę kitų detalių Merūnas linkęs pritarti žanro klasika vadinamam pasiūlymui: „ne statyk, bet pirk pastatytą namą“. Nes šalia statybinių žinių dar reikia ir kompetencijų apie statybų dokumentaciją, o teisės aktų neišmanymas neatleidžia nuo atsakomybės.
Stengėsi domėtis viskuo
Merūnas, kaip turbūt ir dažnas statytojas, ieškojo savotiško aukso vidurio – kad namas būtų tvirtas, šiuolaikiškas, technologiškai pažangus ir ilgaamžis.
„Bet technologijos tikrai labai sparčiai keičiasi. Jeigu aš prieš keletą metų apsisprendžiau namą statyti iš blokelių, tai jau dabar turbūt pasirinkimas galėtų būti kitoks, nes technologijų kaita statybose – milžiniška. Kartais atrodo, kad skaičiavimas, kokį sprendimą rinktis, kaip pasiekti A++ klasę, kokie blokeliai yra tvirtesni ir šiltesni, kokios yra jų šiluminės varžos – scenos žmogui tokie dalykai yra visai kitas pasaulis.
Bet man tikrai rūpėjo, aš nuoširdžiai domėjausi, klausinėjau, lyginau, todėl manau, kad pasistatėme tikrai kokybišką namą. Tačiau galiu pasakyti ir anekdotą, kad laukti tinkamo statyboms laiko yra neracionalu: kainos tikrai auga, tad kam reikia graužti pačiam save, kad pernai pradėti darbai jau būtų davę beveik norimą rezultatą. Imi ir statai – toks būtų mano patarimas. O keisti planus, mokytis – juk galima.
Juk ir aš iš pradžių planavau fasado apdailą iš klinkerio, po to svarsčiau apie elementarų dekoratyvinį tinką, bet viskas baigėsi skalūno danga“, – prisipažįsta Merūnas apie planų pokytį.
Dainininkas primena apie būtinybę nepradėti statybų per anksti: kol neturi visų būtinų leidimų ir suderintų dokumentų, kad ir kaip norėtųsi jau pradėti darbus, tokia skuba gali brangiai kainuoti. O į kolegų ir bičiulių klausimą, per kiek laiko galima pasistatyti namą, Merūnas atsako irgi atvirai:
„Neturiu aš dėdės ar senelio milijardieriaus, neturiu giminaičių iš Monte Karlo, kurie galėtų neribotai finansuoti statybas. Juk tokį projektą dera pradėti, gerai viską įvertinus, paskaičiavus, suplanavus – tai daug investicijų reikalaujantis sprendimas.“
Ką keistų ar nekeistų savo projekte?
Merūno požiūris į statybas galėtų būti pavyzdžiu daugeliui:
„Kai su savo šeima sutari, ko reikia, kiek bus kambarių, koks jų plotas, kokie baldai, tada jau galima tas svajones bandyti realizuoti. Mes pradėjo planą nuo 60 kvadratinių metrų, tačiau vėliau lūkesčiai augo, įvertinome tai, kad auga du vaikai, jie ateityje galbūt su šeimomis atvažiuos, tad kvadratūra natūraliai išaugo, kol projektas atitiko jau ūgtelėjusius lūkesčius.
Kai su architektais ir inžinieriais randi aukso viduriuką, kai išdėlioji tai, ko tau reikia ir atsižvelgi į profesionalų patarimus, tada jau visa tai kristalizuojasi į daugiau mažiau realybei prilygstantį projektą“, – pasakoja Merūnas.
O kokius inžinerinius sprendimus savo name Merūnas vadina tikrai labai gera investicija, kas jį džiugina ne tik vėsiais rudens bei žiemos vakarais ar vasaros dienomis, sužinosite „Statybų gidas“ tinklalaidėje, esančioje straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pasisveikinimas
01:07 Nestatyk namo, pirk pastatytą!
04:00 Kaip keitėsi Merūno norai ir medžiagiškumas prasidėjus statyboms
06:15 kodėl Saulenis Pociūnas apskritai sugalvojo pradėti statybas?
07:52 Merūno statybos prasidėjo nuo pasitarimo su šeima ir žmona
10:30 Merūno namo statybų planavimas ir darbų eiga.
15:38 Kas nepavyko ir ką darytų kitaip?
19:01 Kaip atsirinkti medžiagas ir tiekėjus?
20:43 Technikos funkcionalumas ir programėlių galimybės
24:25 Kur Merūnas sumokėjo daugiau nei planavo?
26:53 Tik nusipirkus langus Lenkijoje, sužinojo, kad tokių yra ir Lietuvoje
29:01 Merūno statybos prasidėjo tuščiame lauke
31:24 Atsisveikinimas.
