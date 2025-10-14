Atskleidė, koks namų šildymo būdas yra pigiausias: „Tai taupo pinigus bei laiką“

Apie tai, kiek kainuoja komfortiškas mikroklimatas namie ar darbe, ekspertai aptarė naujausiame „Statybų gido“ tinklalaidės epizode.
Šiais laikais įrenginių, kurie namuose padeda sukurti jaukų ir sveiką mikroklimatą, yra tikrai daug. O ką derėtų būtinai planuoti, jeigu naujo būsto statybos – kol kas tik popieriuje? Kas yra privaloma ne tik pagal statybos techninius reglamentus, bet ir pagal realias gyvenimo sąlygas?
Bendrovės „Eko2Šiluma“ vadovas Rolandas Grikšas atviras – kalbėti apie tai, kas užtikrina komfortišką mikroklimatą, reikia projektavimo eigoje. Nes vieni namai gali žavėti didžiuliais vitrininiais langais, tačiau per juos pateks tiek saulės šviesos ir šilumos, kad vasarą reikės daug resursų vėsinti patalpas. Kiti mėgsta stoglangius, kurie irgi turi įtakos mikroklimatui.
„Jeigu yra galimybė, tai projektuoti namą reikėtų taip, kad būtų optimaliai išnaudojamos natūralios pasaulio pusės, aišku, reikia planuoti ir saulės elektrinę, nes be energijos šiuolaikiški įrenginiai neveikia. Dideli langai – gražu, bet vasarą jie įleidžia į namus daug šilumos, o žiemą per juos neišvengiamai atkeliauja šaltis. Todėl racionalus projektavimas, kai išnaudojami natūralūs gamtos duodami privalumai“, – pasakoja pašnekovas.
Kaštus skaičiuoti galima iš anksto
Matematika, kai vertini, kiek kainuoja kvadratinio metro šildymas, po truputį sensta ir būna naudojama vis rečiau. Nes šiais laikais moderniuose namuose įvertinti ir skaičiuoti reikia ne tik energijos sąnaudas šaltuoju metų laiku. Vėdinimas, vėsinimas, rekuperacija – visa tai aktualu visus 12 mėnesių.
„Gerai parinkę šildymo įrangą, mes sumažinsime kaštus. Jeigu tinkamai parinksite ventiliavimo įrangą – kaštai irgi mažės. O jeigu natūralūs šešėliai, parapetai, konstrukciniai ypatumai prisideda prie to, kad namas neperkaistų, mes taupome kasdienes išlaidas. Bet nepamirškite, kad ne mažiau svarbu yra žvelgti keletą metų į priekį. Juk kiekviena įranga turi vienokios ar kitokios trukmės garantiją.
Kiek metų? Dveji, treji ar penkeri? Kas kiek laiko reikia kviestis meistrą profilaktinei patikrai? Ar kiekvienam įrenginiui, kurių namuose tikrai bus daug, kviesite atskirą meistrų brigadą? Juk įsigijus įrangą, kaip sakoma, iš vienų rankų, jūs jau sutaupysite serviso išlaidoms. Tas pats meistras gali vienu atvykimu pas jus patikrinti ir šilumos siurblį, ir rekuperatorių, ir kitą įrangą. Be to, ir kontaktų poreikis mažėja – skambinate jau pažįstamai įmonei, kai reikia patarimo ar konsultacijos. Tai irgi taupo pinigus bei laiką“, – argumentuoja dėlioja R. Grikšas.
Kiek kainuoja komfortiška kasdienybė?
Kokio gamintojo įrangą (šildymo, vėsinimo, rekuperavimo ir pan.) nuspręsite įsirengti, jūsų pasirinkimas. Tačiau tie, kurie naudoja, pavyzdžiui, dujas ar kietąjį kurą, labai elementariai skaičiuoja – kiek per sezoną sunaudoji malkų ar kiek dujų sudegini per mėnesį? O kiek kainuoja elektros energija, jei kalbame apie šiuolaikišką maždaug 120–150 kvadratinių metrų namą?
„Jeigu turite saulės elektrinę, tai jūsų kaštai tikrai bus dar mažesni. Bet net jeigu naudojate standartinės kainos elektros energiją, tai sakyčiau, kad mėnesio vidurkis už minimo ploto namą turėtų būti apie 100 eurų. Aišku, kiekviena šeima pasirenka sau komfortišką temperatūrą, turi kitų individualių įpročių, bet vidutiniškai kaina tikrai bus mažesnė analogiško namo šildymą malkomis ar dujomis. O juk dar ir vėsą vasaros mėnesiais turėsite. Aišku, dar prisiminkime, kad įranga ir karštą vandenį ruošia, o jo sąnaudos – irgi labai individualus dalykas konkrečioje šeimoje. Turbūt karštas vanduo šiuo metu yra bene brangiausias – bet tai vėl labai individualu“, – teigia R. Grikšas.
Tad kokią įrangą rinktis, kur mėginti taupyti, o kur – tikrai neverta, jei norite komforto kiekvieną dieną: apie visa tai plačiau sužinosite laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje, esančioje straipsnio pradžioje.
Tinklalaidę „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį naujienų portale tv3.lt ir TV3 telelvizijos „YouTube“ kanale.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pasisveikinimas, temos pristatymas.
01:10 Kodėl Saulenis sugalvojo pasistatyti namą.
02:39 Kiek gali kainuoti ir kaip įsivertinti savo norus ir galimybes.
05:50 Šaldymas, vėdinimas ir rekuperacija – taip pat labai svarbu apsispręsti iš anksto, kokie sprendimai bus panaudoti.
08:25 Viskas iš vienų rankų. Pliusai ir minusai pasirinkus vieną prekės ženklą.
10:26 Ar galima iš anksto numatyti būsimas kainas. Kas daro įtaką galutinei mėnesio mokėtinai sumai.
14:09 Kas naudoja daugiausiai kilovatvalandžių ir kaip tai lemia mėnesio sąskaitą.
18:38 Kas yra būtina naujos statybos namui ir ko galbūt nereikia.
22:00 Šaldomos lubos – mados klyksmas ar naudinga naujovė?
25:27 ŠVOK dalis. Kai kurie žmonės į tai žiūri pro pirštus. Ar apsimoka pasidaryti?
30:10 Kada geriausia kreiptis į specialistus, kad jau nebūtų per vėlu.
32:15 Atsisveikinimas