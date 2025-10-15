Komikas Kristoforas Vaidutis apie kariuomenę: „Labai didžiuojuosi tuo, kad tarnavau“

O komikas Kristoforas Vaidutis pasidalino savo patirtimi: su nerimu padėjo susitvarkyti tarnyba Lietuvos kariuomenėje.
Karo Ukrainoje įtaka psichologinei sveikatai
Statistikos duomenimis, kas dešimtas lietuvis susiduria su emociniais iššūkiais ir psichologinėmis problemomis.
„Matome pastaraisiais metais šiek tiek didėjančius rodiklius žmonių, kurie kreipiasi pagalbos“, – tikina Psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė.
Komikas Kristoforas Vaidutis pasakoja, kad esant įtemptai geopolitinei situacijai kiekvienas tam tikra dalimi jaučiame karo baimę ir padidėjusį nerimą.
„Labiausiai tai pajutau dar 2014 metais, kai Krymas buvo okupuotas ir aneksuotas. Jausmas, visi žinome, kad baisus“, – sako K. Vaidutis.
Dalijasi, kaip galima sau padėti
Anot jo, su nerimu padėjo susitvarkyti karo tarnyba, kurioje tarnaujantys jaunuoliai atranda prasmę, pilietiškumą ir aiškią savo misiją – tai padeda emociškai pasiruošti įvairiems scenarijams.
„Kariuomenė duoda pasiruošimo, pasitikėjimo savimi ir užtikrintumo. Labai didžiuojuosi tuo, kad tarnavau“, – kalba K. Vaidutis.
Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, apie baimę ir nerimą dėl karo vis dažniau kalba ir psichikos sveikatos specialistai.
„Karo tema yra girdima. Vienas iš stresorių žmogui – nerimas galvojant apie ateitį, ypač jei žmonės labai intensyviai vartoja žiniasklaidos turinį“, – teigia I. Vaskelienė.
Jausmų slėpimas ar neigimas gali turėti skaudžių pasekmių, o gebėjimas atvirai apie juos kalbėti – svarbiausia emocinės sveikatos sąlyga.
Vyko „Jaunimo linijos“ akcija
„Žalia šviesa gyvenimui – tai „Jaunimo linijos“ jau 5 metus organizuojama akcija, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į jaunų žmonių emocinę sveikatą“, – sako „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Psichologų teigimu, pirmasis ir svarbiausias žingsnis rūpinantis savo emocine sveikata – atviras pokalbis apie jausmus. Į „Jaunimo linijos“ renginį susirinkę dalyviai dalijosi mintimis apie pokalbio svarbą.
„Išlieti širdį man atrodo labai svarbu. Kai pasidalini, gauni iš kitų žmonių tos pačios patirties.“
„Kai išsikalbame, būna ramiau širdyje.“
„Visą blogą energiją, kurią iškalbi kitiems, išlieji į išorę – nieko viduje nebelieka.“
Jau 34 metus „Jaunimo linijos“ savanoriai kasdien, visą parą, yra pasiruošę išgirsti, atjausti ir suteikti emocinę paramą.
„Per metus į mus kreipiasi beveik 50 tūkstančių jaunų žmonių – nuo 16 iki 35 metų. Šis skaičius nemažėja metai iš metų“, – sako D. Bukantaitė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.