Ukrainos: rusų pajėgos nerotuojamos net po sužalojimų

Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos pagrindinė žvalgybos tarnyba.
„Mes čia iš esmės esame bejėgiai, turime tik vieną šautuvą. (…) Jūs sakėte, kad kas nors mus netrukus pakeis – tai buvo prieš mėnesį ar du“, – pokalbio įraše skundžiasi rusų karys.
Jo pašnekovas paaiškina, kad juos pakeisti nėra kam, o likusi dalinio dalis taip pat atsidūrusi sudėtingoje padėtyje.
Pasak „Ukrinform“, Ukrainos žvalgybos pareigūnai anksčiau perėmė pokalbį, kuriame įgulos vadas grasino nušauti iš savo pozicijų Donecko regione bandžiusius pasitraukti pavaldinius.
