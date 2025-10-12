Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos: rusų pajėgos nerotuojamos net po sužalojimų

2025-10-12 19:52 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 19:52

Ukrainos žvalgyba pasiklausė pokalbio, kuriame rusų karys skundžiasi dėl dviejų mėnesių vėlavimo rotuoti net ir sužeistus karius iš fronto pozicijų, rašo naujienų agentūra „Ukrinform“.

Rusų kariai (nuotr. SCANPIX)

3

Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos pagrindinė žvalgybos tarnyba.

„Mes čia iš esmės esame bejėgiai, turime tik vieną šautuvą. (…) Jūs sakėte, kad kas nors mus netrukus pakeis – tai buvo prieš mėnesį ar du“, – pokalbio įraše skundžiasi rusų karys.

Jo pašnekovas paaiškina, kad juos pakeisti nėra kam, o likusi dalinio dalis taip pat atsidūrusi sudėtingoje padėtyje.

Pasak „Ukrinform“, Ukrainos žvalgybos pareigūnai anksčiau perėmė pokalbį, kuriame įgulos vadas grasino nušauti iš savo pozicijų Donecko regione bandžiusius pasitraukti pavaldinius.

