Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nerimas dėl naujo karo: aiškėja žuvusiųjų Afganistane ir Pakistane skaičius

2025-10-12 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 12:00

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį įvyko susirėmimas tarp Afganistano ir Pakistano. Kaip skelbia „Reuters“, žuvo 58 Pakistano kariai.

Nerimas dėl naujo karo: aiškėja žuvusiųjų Afganistane ir Pakistane skaičius (nuotr. stop kadras)

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį įvyko susirėmimas tarp Afganistano ir Pakistano. Kaip skelbia „Reuters“, žuvo 58 Pakistano kariai.

REKLAMA
1

Afganistano kariai šeštadienį vėlai vakare atidengė ugnį į Pakistano pasienio postus. Afganistano gynybos ministerija sako, kad tai buvo atsakas į Pakistano oro smūgius Afganistane anksčiau tą savaitę.

Surengti smūgiai

Pakistanas sako, kad atsakė šaunamaisiais ginklais ir artilerijos ugnimi.

Afganistanas skaičiuoja, kad nužudė 58 Pakistano karius, tačiau nepateikė jokių detalių, kaip sužinojo apie aukų skaičių. Afganistanas taip pat skelbia, kad 20 Afganistano karių buvo nužudyti arba sužeisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakistano saugumo pareigūnai teigė, kad jie padarė nuostolių Afganistano pajėgoms, tačiau nepateikė skaičių.

REKLAMA
REKLAMA

Neįmanoma nepriklausomai patikrinti šalių pareiškimų.

Abi šalys teigė, kad sunaikino viena kitos pasienio postus. Pakistano saugumo pareigūnai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, jų teigimu, matyti, kaip smogta Afganistano postams.

REKLAMA

Pakistano saugumo pareigūnai teigė, kad susišaudymas baigėsi sekmadienio rytą. Tačiau, vietos pareigūnų ir gyventojų teigimu, Pakistano Kurramo regione šaudymas tęsėsi su pertraukomis.

Afganistano gynybos ministerija anksčiau teigė, kad operacija baigėsi vidurnaktį vietos laiku.

Kabulas sekmadienį teigė, kad sustabdė atakas Kataro ir Saudo Arabijos prašymu. Abi šalys paskelbė pareiškimus, kuriuose išreiškė susirūpinimą dėl susirėmimų.

Pakistano du pagrindiniai sienos perėjimo punktai su Afganistanu, Torkhamas ir Chamanas, sekmadienį buvo uždaryti. Taip pat buvo uždaryti mažiausiai trys mažesni perėjimo punktai, Kharlachi, Angoor Adda ir Ghulam Khan.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų