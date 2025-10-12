Nerimas dėl naujo karo: aiškėja žuvusiųjų Afganistane ir Pakistane skaičius

Afganistano kariai šeštadienį vėlai vakare atidengė ugnį į Pakistano pasienio postus. Afganistano gynybos ministerija sako, kad tai buvo atsakas į Pakistano oro smūgius Afganistane anksčiau tą savaitę.
Surengti smūgiai
Pakistanas sako, kad atsakė šaunamaisiais ginklais ir artilerijos ugnimi.
Afganistanas skaičiuoja, kad nužudė 58 Pakistano karius, tačiau nepateikė jokių detalių, kaip sužinojo apie aukų skaičių. Afganistanas taip pat skelbia, kad 20 Afganistano karių buvo nužudyti arba sužeisti.
Pakistano saugumo pareigūnai teigė, kad jie padarė nuostolių Afganistano pajėgoms, tačiau nepateikė skaičių.
Neįmanoma nepriklausomai patikrinti šalių pareiškimų.
Abi šalys teigė, kad sunaikino viena kitos pasienio postus. Pakistano saugumo pareigūnai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, jų teigimu, matyti, kaip smogta Afganistano postams.
Pakistano saugumo pareigūnai teigė, kad susišaudymas baigėsi sekmadienio rytą. Tačiau, vietos pareigūnų ir gyventojų teigimu, Pakistano Kurramo regione šaudymas tęsėsi su pertraukomis.
Afganistano gynybos ministerija anksčiau teigė, kad operacija baigėsi vidurnaktį vietos laiku.
Kabulas sekmadienį teigė, kad sustabdė atakas Kataro ir Saudo Arabijos prašymu. Abi šalys paskelbė pareiškimus, kuriuose išreiškė susirūpinimą dėl susirėmimų.
Pakistano du pagrindiniai sienos perėjimo punktai su Afganistanu, Torkhamas ir Chamanas, sekmadienį buvo uždaryti. Taip pat buvo uždaryti mažiausiai trys mažesni perėjimo punktai, Kharlachi, Angoor Adda ir Ghulam Khan.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!