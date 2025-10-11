Įsiplieskia naujas karas: Pakistanui smogta iš oro, pasienyje – pajėgų susidūrimas

Afganistano Talibanas pareiškė, kad palei sieną su Pakistanu prasidėjo „sunkios kovos“. Apie tai pranešė Afganistano kariuomenė, remdamasi AFP. Rusijos valstybinė agentūra TASS, remdamasi Afganistano televizijos kanalu „TOLOnews“, pranešė, kad Afganistano karinės oro pajėgos smogė Pakistano teritorijai.
„Atsakydami į Pakistano kariuomenės oro smūgius, Talibano pasienio pajėgos rytuose įsitraukė į sunkius susirėmimus su Pakistano pozicijomis įvairiuose pasienio rajonuose“, – teigiama Afganistano kariuomenės pareiškime, kurį cituoja AFP.
https://t.me/ClashReport/60081
„TOLOnews“ duomenimis, susirėmimuose žuvo mažiausiai 10 Pakistano karių. Nepatvirtintais duomenis, buvo užimti keli Pakistano pasienio postai, o pakistaniečių pajėgos turėjo atsitraukti.
https://x.com/AdityaRajKaul/status/1977068192658080059
Tuo tarpu, kaip rašo „The Times of India“, penktadienį, spalio 10 d., talibų vyriausybė apkaltino Pakistaną Afganistano suvereniteto pažeidimu. Jų teigimu, Pakistanas surengė oro smūgius pasienio miestui po dviejų naktinių sprogimų Kabule.
„Pakistanas pažeidė Afganistano oro erdvę, bombarduodamas civilių turgų Margi rajone, Paktiakos provincijoje, netoli Durando linijos, taip pat pažeidė Kabulo suverenų teritoriją. Tai beprecedentis, žiaurus ir provokuojantis veiksmas. Mes griežtai smerkiame šį Afganistano oro erdvės pažeidimą, o mūsų teritorijos apsauga yra mūsų teisė“, – cituoja „The Times of India“ Afganistano gynybos ministerijos pranešimą.
https://t.me/ClashReport/60088
Skelbia apie karo veiksmų „įšaldymą“, bet Pakistanas dar gali atsisakyti
Vėlų šeštadienio vakarą Afganistano gynybos ministerija savo X (Twitter) paskyroje paskelbė, kad susirėmimai su Pakistanu sustabdyti. Įraše teigiama, kad reaguodamos į oro smūgį Kabule, Afganistano pajėgos šiąnakt surengė atakas prieš pasienio postus įvairiose Pakistano teritorijose, kurios baigėsi vidurnaktį. Ministerija pridūrė, kad jei Pakistano pajėgos imsis tolesnių veiksmų, Afganistano pajėgos atsakys gynybiniais veiksmais.
Kiek anksčiau Pakistano vidaus reikalų ministerija paskelbė tokią žinutę:
„Afganistanui, kaip ir Indijai, bus duotas deramas atsakas, kad jis nedrįstų nederamai žiūrėti į Pakistaną“.
