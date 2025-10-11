Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libano prezidentas pasmerkė Izraelio smūgius šalies pietuose, nusinešusius mažiausiai vieną gyvybę

2025-10-11 10:41 / šaltinis: BNS
2025-10-11 10:41

Libano prezidentas Josephas Aounas šeštadienį pasmerkė Izraelio naktinius smūgius civiliniams objektams šalies pietuose, per kuriuos, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Izraelio kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Libano prezidentas Josephas Aounas šeštadienį pasmerkė Izraelio naktinius smūgius civiliniams objektams šalies pietuose, per kuriuos, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, žuvo mažiausiai vienas žmogus.

REKLAMA
0

„Pietų Libanas vėl tapo baisios Izraelio agresijos prieš civilius objektus taikiniu – be jokio pateisinimo ar preteksto“, – nurodė prezidentas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šio naujausio išpuolio rimtumą lemia tai, kad jis įvykdytas po to, kai Gazoje buvo sudarytas susitarimas dėl ugnies nutraukimo“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio ataką viename iš Pietų Libano rajonų žuvo vienas žmogus, o dar mažiausiai septyni buvo sužeisti.

REKLAMA

Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad Izraelio karo lėktuvai surengė 10 antskrydžių.

Izraelio kariuomenė patvirtino surengusi atakas Pietų Libane.

Kariuomenės išplatintame pranešime teigiama, kad „smogta ir išardyta grupuotės „Hezbollah“ teroristų infrastruktūra Pietų Libano rajone, kur buvo dislokuota inžinerinė technika, naudojama teroristų infrastruktūrai atkurti toje vietovėje“.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis dažnai rengia smūgius Libano teritorijoje, teigdamas, kad taikosi į „Hezbollah“ objektus, nepaisant lapkričio mėnesį sudarytų paliaubų, kuriomis buvo siekiama nutraukti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus tarp jų.

Susidūrusi su dideliu JAV spaudimu ir baiminantis dėl išplėstų Izraelio smūgių, Libano vyriausybė siekia nuginkluoti „Hezbollah“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų