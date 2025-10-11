Libano prezidentas pasmerkė Izraelio smūgius šalies pietuose, nusinešusius mažiausiai vieną gyvybę

„Pietų Libanas vėl tapo baisios Izraelio agresijos prieš civilius objektus taikiniu – be jokio pateisinimo ar preteksto“, – nurodė prezidentas.
„Šio naujausio išpuolio rimtumą lemia tai, kad jis įvykdytas po to, kai Gazoje buvo sudarytas susitarimas dėl ugnies nutraukimo“, – pridūrė jis.
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio ataką viename iš Pietų Libano rajonų žuvo vienas žmogus, o dar mažiausiai septyni buvo sužeisti.
Libano nacionalinė naujienų agentūra nurodė, kad Izraelio karo lėktuvai surengė 10 antskrydžių.
Izraelio kariuomenė patvirtino surengusi atakas Pietų Libane.
Kariuomenės išplatintame pranešime teigiama, kad „smogta ir išardyta grupuotės „Hezbollah“ teroristų infrastruktūra Pietų Libano rajone, kur buvo dislokuota inžinerinė technika, naudojama teroristų infrastruktūrai atkurti toje vietovėje“.
Izraelis dažnai rengia smūgius Libano teritorijoje, teigdamas, kad taikosi į „Hezbollah“ objektus, nepaisant lapkričio mėnesį sudarytų paliaubų, kuriomis buvo siekiama nutraukti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus tarp jų.
Susidūrusi su dideliu JAV spaudimu ir baiminantis dėl išplėstų Izraelio smūgių, Libano vyriausybė siekia nuginkluoti „Hezbollah“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!