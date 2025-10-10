Izraelio pajėgoms atsitraukus rasti 55 kūnai, teigia Gazos civilinė gynyba

Grupuotei „Hamas“ pavaldžių gelbėjimo pajėgų pareigūnas Mohammedas al Mughayyiras sakė, kad buvo ištraukti mažiausiai 55 kūnai. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada ir kaip žmonės žuvo.
Al Šifos ligoninės direktorius Mohammedas Abu Salmiya AFP sakė, kad 33 kūnai buvo atvežti į ligonines visame Gazos mieste, kuris prieš penktadienio paliaubas buvo įnirtingo Izraelio puolimo vieta.
Jis teigė, kad vienas iš žuvusiųjų „šiandien tapo Izraelio ugnies taikiniu netoli Barakos rajono Šeich Radvane, Gazos miesto šiaurėje“.
Izraelio kariuomenė penktadienį pareiškė, kad jos kariai nutraukė ugnį „ruošdamiesi susitarimui dėl paliaubų ir įkaitų grąžinimo“.
Pasitraukimas pradėjo 72 valandų terminą, per kurį „Hamas“ turi paleisti likusius Gazos Ruože laikomus įkaitus pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą 20 punktų taikos planą.
Civilinė gynyba patvirtino, kad Izraelio kariai ir šarvuočiai atsitraukia iš priešakinių pozicijų Gazos mieste ir pietiniame Chan Juniso mieste.
Po dvejus metus trukusio žiauraus karo tūkstančiai perkeltų palestiniečių pradėjo grįžti į savo sugriautus namus.
50 metų Akramas al Sahharas sakė, kad nuo vidurdienio su vaikais ėjo pėsčiomis, kad pasiektų Gazos miestą.
„Esame pavargę, bet svarbiausia, kad karas baigėsi ir mes grįžtame į savo sugriautus namus, kuriuos atstatysime, kad jie būtų dar gražesni nei anksčiau, – sakė jis. – Mes nepasiduosime.“
