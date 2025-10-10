Įsigaliojo paliaubos Gazos Ruože, tačiau Izraelio kariuomenė įspėjo: keli rajonai išlieka „itin pavojingi“

Apie paliaubas paskelbta po to, kai ketvirtadienį netiesioginių derybų metu Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl pirmojo JAV prezidento Donaldo Trumpo plano etapo. Jis numato paliaubas Gazos Ruože ir likusių įkaitų paleidimą.
Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime teigiama, kad „paliaubų susitarimas įsigaliojo 12 val. vietos laiku“.
„Nuo 12 val. IDF (Izraelio kariuomenės) kariai, ruošdamiesi susitarimui dėl paliaubų ir įkaitų grąžinimo, pradėjo išsidėstymą atnaujintose dislokacijos linijose“, – priduriama pranešime.
Tūkstančiai palestiniečių ėmė plūsti į Gazos Ruožo šiaurę
Po pranešimo apie paliaubų pradžią tūkstančiai palestiniečių ėmė plūsti į Gazos Ruožo šiaurę, rodo naujienų agentūros AFP filmuota medžiaga.
Tačiau vėliau penktadienį Izraelio kariuomenė įspėjo, kad keli Gazos Ruožo rajonai vis dar išlieka „itin pavojingi“ civiliams gyventojams.
„Judėjimas iš pietų į šiaurę Gazos ruože bus leidžiamas al Rashido (pakrantės) ir Salah al Dino keliais“, – nurodė kariuomenė.
Izraelio kariuomenė pranešime nurodė, kad gyventojai turėtų vengti kai kurių šiaurinių rajonų ir vietovių, kuriose vis dar dislokuota daug Izraelio pajėgų.
Gyventojai taip pat buvo įspėti laikytis atokiau nuo Rafacho pasienio punkto ir vadinamojo „Philadelphi“ koridoriaus netoli sienos su Egiptu, taip pat vengti teritorijų Kan Junise, kur sutelkti Izraelio kariai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!