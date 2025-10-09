Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Raudonasis Pusmėnulis: į Gazos Ruožą įvažiavo 153 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai

2025-10-09 18:08 / šaltinis: BNS
2025-10-09 18:08

Egipto Raudonasis Pusmėnulis ketvirtadienį pranešė, kad per Rafacho pasienio perėją į Gazos Ruožą pajudėjo 153 sunkvežimiai su humanitarine pagalba.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

Egipto Raudonasis Pusmėnulis ketvirtadienį pranešė, kad per Rafacho pasienio perėją į Gazos Ruožą pajudėjo 153 sunkvežimiai su humanitarine pagalba.

0
Pranešimas pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie ugnies nutraukimo ir įkaitų paleidimo susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“.

Šią informaciją apie humanitarinę pagalbą patvirtino du šios Egipto pagalbos organizacijos šaltiniai. 

Skelbiama, kad „153 sunkvežimiai su humanitarine pagalba įvažiavo per Rafacho pasienio aplinkkelį ir keliavo link Kerem Šalomo perėjos į Gazos Ruožą“.

Tarp sunkvežimių, be kitų, yra 80 Jungtinių Tautų (JT), 21 Kataro ir 17 Egipto Raudonojo Pusmėnulio transporto priemonių. 

