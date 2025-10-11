Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančių organizacijų protesto eitynės

2025-10-11 08:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 08:37

Izraelio vykdomus veiksmus Gazos Ruože smerkiančios organizacijos ir bendruomenės šeštadienį Vilniaus centre rinksis į protesto eitynes „Užtenka tylėti“. Akcijos iniciatoriai ragina šalies institucijas nutraukti santykius su Izraeliu, kuris, pasak jų, vykdo genocidą.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

Izraelio vykdomus veiksmus Gazos Ruože smerkiančios organizacijos ir bendruomenės šeštadienį Vilniaus centre rinksis į protesto eitynes „Užtenka tylėti“. Akcijos iniciatoriai ragina šalies institucijas nutraukti santykius su Izraeliu, kuris, pasak jų, vykdo genocidą.

REKLAMA
2

Protesto organizatoriai taip pat reikalauja įvesti Izraeliui tikslines sankcijas bei dėti pastangas, siekiant užkirsti kelią tolimesniam genocido vykdymui. Taip pat reikalaujama siekti, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva genocido akivaizdoje vis dar tyli. Tylus prieštaravimas niekuo neprisideda prie to, kad Izraelio vykdomas genocidas būtų sustabdytas, Izraelis būtų nubaustas, o palestiniečiai galėtų gyventi saugiai, oriai ir laisvai nuo okupacijos. Esame tikri, kad didžioji dalis žmonių Lietuvoje nepalaiko Izraelio vykdomų žiaurumų okupuotoje Palestinoje. Tą protestu ir norime parodyti, to reikalaujame ir iš valstybės institucijų“, – pranešime teigė vienas iš renginio organizatorių, žmogaus teisių aktyvistas Ajus Jurgaitis.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį rengiama protesto akcija prasidės eisena – Palestinai solidarumą reiškiantys aktyvistai rinksis Europos aikštėje, iš kurios pajudės link Vinco Kudirkos aikštės. 

REKLAMA

Protestą organizuoja aštuonios Palestiną palaikančios organizacijos ir bendruomenės: „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“ bei žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.

D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)
Izraelio pajėgoms atsitraukus rasti 55 kūnai, teigia Gazos civilinė gynyba
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Izraelis žada sugriežtinti Gazos miesto apsiaustį ir ragina gyventojus evakuotis (8)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Į Izraelį paramai pareikšti atvyko JAV valstybės sekretorius (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų