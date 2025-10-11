Vilniuje – Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančių organizacijų protesto eitynės

Protesto organizatoriai taip pat reikalauja įvesti Izraeliui tikslines sankcijas bei dėti pastangas, siekiant užkirsti kelią tolimesniam genocido vykdymui. Taip pat reikalaujama siekti, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.
„Lietuva genocido akivaizdoje vis dar tyli. Tylus prieštaravimas niekuo neprisideda prie to, kad Izraelio vykdomas genocidas būtų sustabdytas, Izraelis būtų nubaustas, o palestiniečiai galėtų gyventi saugiai, oriai ir laisvai nuo okupacijos. Esame tikri, kad didžioji dalis žmonių Lietuvoje nepalaiko Izraelio vykdomų žiaurumų okupuotoje Palestinoje. Tą protestu ir norime parodyti, to reikalaujame ir iš valstybės institucijų“, – pranešime teigė vienas iš renginio organizatorių, žmogaus teisių aktyvistas Ajus Jurgaitis.
Šeštadienį rengiama protesto akcija prasidės eisena – Palestinai solidarumą reiškiantys aktyvistai rinksis Europos aikštėje, iš kurios pajudės link Vinco Kudirkos aikštės.
Protestą organizuoja aštuonios Palestiną palaikančios organizacijos ir bendruomenės: „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“ bei žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.
ELTA primena, kad šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.
