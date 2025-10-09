Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: net HAMAS bando tartis, bet tik ne Putinas

2025-10-09 22:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 22:29

Net ir HAMAS parodė norą derėtis, bet tik ne Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, pastebi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
18

Net ir HAMAS parodė norą derėtis, bet tik ne Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, pastebi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie tai jis kalbėjo ketvirtadienį kreipdamasis į ukrainiečius, rašo UNIAN.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Zelenskis: Ukraina turi aiškius planus dėl tolimojo nuotolio smūgių Rusijai

V. Zelenskis nurodė, kad ketvirtadienį su karine vadovybe išsamiai aptarė Ukrainos tolimųjų ginklų naudojimą. Buvo kalbama apie raketų, dronų naudojimą, taip pat apie gamybą, tiekimą kariuomenei, karių mokymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar užduotis – būti žymiai aktyvesniems visais klausimais, susijusiais su tolimojo nuotolio priemonių prieš Rusiją rengimu ir vykdymu. Kuo Ukraina bus efektyvesnė tolimojo nuotolio ginkluotės srityje, tuo greičiau galėsime pasiekti taiką“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Anot jo, Ukrainos tolimosios ginkluotė tampa vis geresnė ir dėl to nuolat dirbama.

„Taip pat reikia žymiai išplėsti taikymą. Šiuo klausimu yra aiškūs planai artimiausiems mėnesiams. Viskas turi būti įgyvendinta. Ukrainos taiklumas jau matomas, bet turi būti dar didesnis. Visiškai teisinga, kad Ukraina atsako smūgiais, tiksliais smūgiais. Ir, skirtingai nuo Rusijos, mes žinome, ko norime pasiekti“, – sako jis.

„Netgi HAMAS jau rodo norą derėtis, bet ne Putinas. Kol kas“, – pastebi V. Zelenskis.

Primename, kad Izraelis ir HAMAS po dvejus metus trukusio kruvino karo pasiekė istorinių paliaubų susitarimą. Abi pusės ketvirtadienį patvirtino, kad sutiko nutraukti karo veiksmus Gazos Ruože – mainais įkaitai bus išlaisvinti, o Izraelis iš dalies pasitrauks iš teritorijos.

Susitarimas, kurį tarpininkaujant JAV inicijavo Donaldas Trumpas, laikomas pirmuoju žingsniu siekiant taikos Artimuosiuose Rytuose.

