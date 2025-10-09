Kalendorius
Karas Izraelyje

Izraelis: garsiausias palestiniečių kalinys nebus paleistas

2025-10-09 18:21 / šaltinis: BNS
2025-10-09 18:21

Susitarimas tarp Izraelio ir „Hamas“ dėl svarbių taikos plano punktų, anot Izraelio, nenumato garsiausio palestiniečių kalinio paleidimo. Vyriausybės atstovas patvirtino, kad Marwanas Barghuotis neatgaus laisvės. Pasak jo,  nukauto „Hamas“ lyderio Yahya al Sinwaro bei jo brolio, „Hamas“ karinio vado Mohammedo al Sinwaro, kūnų perdavimas taip pat nėra susitarimo dalis.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

„Hamas“, anot derybų šaltinių, reikalavo, kad M. Barghuotis, priklausęs „Fatah“ judėjimo vadovybės žiedui, būtų paleistas iš kalėjimo. Jis 2004 m. dėl penkiagubos žmogžudystės buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Remiantis pranešimais, „Hamas“ reikalavo, kad Izraelis perduotų it Y. al Sinwaro bei M. al Sinwaro palaikus.

Izraelis mainais į islamistų Gazos Ruože laikomus įkaitus žada paleisti apie 250 kalėjimo iki gyvos galvos bausme nuteistų palestiniečių bei dar 1 tūkst. 700 asmenų, kurie buvo įkalinti po 2023 m. spalio 7 d. išpuolio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

