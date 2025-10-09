Izraelis: garsiausias palestiniečių kalinys nebus paleistas

„Hamas“, anot derybų šaltinių, reikalavo, kad M. Barghuotis, priklausęs „Fatah“ judėjimo vadovybės žiedui, būtų paleistas iš kalėjimo. Jis 2004 m. dėl penkiagubos žmogžudystės buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Remiantis pranešimais, „Hamas“ reikalavo, kad Izraelis perduotų it Y. al Sinwaro bei M. al Sinwaro palaikus.
Izraelis mainais į islamistų Gazos Ruože laikomus įkaitus žada paleisti apie 250 kalėjimo iki gyvos galvos bausme nuteistų palestiniečių bei dar 1 tūkst. 700 asmenų, kurie buvo įkalinti po 2023 m. spalio 7 d. išpuolio.
