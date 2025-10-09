Erdoganas pasveikino susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože: padėkojo Donaldui Trumpui

„Man nepaprastai malonu, kad derybos tarp „Hamas“ ir Izraelio (...) baigėsi paliaubomis Gazos (Ruože). Ypač dėkoju JAV prezidentui, ponui Trumpui, kuris parodė reikiamą politinę valią paskatinti Izraelio vyriausybę siekti paliaubų“, – savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „X“ pareiškė R. T. Erdoganas.
Izraelis ir „Hamas“ ketvirtadienį sudarė susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, pagal kurį per kelias dienas gali būti išlaisvinti likę gyvi įkaitai.
Susitarime, kuris turėtų būti pasirašytas ketvirtadienį, taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.
„Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, o Izraelis atitrauks savo karius iki sutartos linijos, teigė D. Trumpas po to, kai Egipte vykusiose derybose dėl amerikiečių lyderio 20 punktų taikos plano buvo pasiektas susitarimas.
