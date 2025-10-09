Kalendorius
Erdoganas pasveikino susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože: padėkojo Donaldui Trumpui

2025-10-09 10:47 / šaltinis: BNS
2025-10-09 10:47

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį išreiškė pasitenkinimą, kad Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo, ir padėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui už pastangas nutraukti karą.

Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. SCANPIX)

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį išreiškė pasitenkinimą, kad Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo, ir padėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui už pastangas nutraukti karą.

0

„Man nepaprastai malonu, kad derybos tarp „Hamas“ ir Izraelio (...) baigėsi paliaubomis Gazos (Ruože). Ypač dėkoju JAV prezidentui, ponui Trumpui, kuris parodė reikiamą politinę valią paskatinti Izraelio vyriausybę siekti paliaubų“, – savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „X“ pareiškė R. T. Erdoganas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis ir „Hamas“ ketvirtadienį sudarė susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, pagal kurį per kelias dienas gali būti išlaisvinti likę gyvi įkaitai.

Susitarime, kuris turėtų būti pasirašytas ketvirtadienį, taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.

„Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, o Izraelis atitrauks savo karius iki sutartos linijos, teigė D. Trumpas po to, kai Egipte vykusiose derybose dėl amerikiečių lyderio 20 punktų taikos plano buvo pasiektas susitarimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Izraelio prezidentas teigia, kad Trumpas nusipelnė Nobelio taikos premijos (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas priėmė turkų prezidentą, JAV svarstant galimybę panaikinti draudimą parduoti F-35 (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Turkija prieš Erdogano derybas su Trumpu panaikino papildomus muitus importui iš JAV (3)

