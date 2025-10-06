Greta Thunberg – tarp sulaikytų pagalbos Gazos Ruožui flotilės dalyvių, turinčių išvykti iš Izraelio

Dauguma, jeigu ne visi, paleidžiami aktyvistai bus nuskraidinti į Graikiją, iš kur galės išskristi į savo šalis, sekmadienį sakė jų vyriausybės.
Tarp pirmadienį iš Izraelio išskraidinamų aktyvistų yra 28 Prancūzijos, 27 Graikijos piliečiai, 15 italų ir devyni švedai.
21 ispanas atskirai į Ispaniją iš Izraelio sugrįžo sekmadienį.
Izraelyje dar liks kitų sulaikytų užsieniečių, įskaitant 28 Ispanijos piliečius.
Visi šie žmonės buvo 45 „Global Sumud Flotilla“ laivuose, kuriais aktyvistai ir politikai siekė pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo jūrinę blokadą ir nugabenti pagalbos į palestiniečių anklavą, kur, kaip nurodo Jungtinės Tautos (JT), kilo badas.
Izraelis flotilės laivus pradėjo perimti trečiadienį, tarptautiniuose vandenyse. Vienas Izraelio pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad laivams su daugiau kaip 400 žmonių buvo sutrukdyta pasiekti Gazos Ruožą.
Italijos ir Graikijos užsienio reikalų ministrai sakė, kad paleisti jų piliečiai pirmadienį iš Izraelio išskris į Atėnus. Italų diplomatijos vadovas Antonio Tajani socialiniame tinkle „X“ parašė, kad 15 jo šalies piliečių sulauks pagalbos tolesnei kelionei į Italiją.
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija sakė, kad 28 šios šalies piliečiai bus nuskraidinti į Graikiją. Iš viso Izraelis buvo sulaikęs 30 Prancūzijos piliečių.
Švedijos užsienio reikalų ministerija nenurodė, kur skris švedai, bet švedų žiniasklaida pranešė, kad jie taip pat gali būti išskraidinti į Graikiją.
„Elgėsi kaip su beždžionėmis“
Pirmoji 26 italų grupė iš Izraelio išvyko šeštadienį. Tačiau likę 15 turėjo laukti teismo sprendimo, nes atsisakė pasirašyti formą dėl savanoriško išvykimo.
Keli žmonės iš pirmosios italų grupės sugrįžę į savo šalį sakė, kad Izraelio pareigūnai su jais elgėsi žeminamai.
Internetinės žiniasklaidos priemonės „Fanpage“ žurnalistas Saverio Tommasi sakė, kad jam izraeliečių pareigūnai smogė į nugarą ir galvą.
„Su mumis buvo elgiamasi kaip su senomis beždžionėmis blogiausiuose XX amžiaus 3-iojo dešimtmečio cirkuose“, – sakė S. Tommasi. Jį citavo spaudos agentūra „Ansa“.
Švedijos užsienio reikalų ministrė Maria Malmer Stenergard naujienų agentūrai AFP sakė, kad ambasados Tel Avive darbuotojai galėjo aplankyti devynis sulaikytus švedus.
„Vėlai sekmadienį Izraelio pareigūnai informavo mus, kad leis Švedijos piliečiams rytoj (pirmadienį) išvykti iš Izraelio lėktuvu“, – sakė ji.
Vienas iš sekmadienį namo sugrįžusių ispanų Rafaelis Borrego reporteriams sakė, kad Izraelio sulaikyti asmenys patyrė „kartotinį fizinį ir psichologinį piktnaudžiavimą“, įskaitant smūgius ir vertimą gultis ant žemės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!