TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis: nė vienam flotilės į Gazos Ruožą laivui nepavyko įplaukti į blokuojamus vandenis

2025-10-02 14:51 / šaltinis: BNS
2025-10-02 14:51

Izraelis ketvirtadienį pareiškė, kad nė vienam iš 45 į Gazos Ruožą plaukiančios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų su propalestinietiškais aktyvistais ir humanitarine pagalba nepavyko įplaukti į vandenis, kuriems taikoma Izraelio blokada.

Flotilė

Izraelis ketvirtadienį pareiškė, kad nė vienam iš 45 į Gazos Ruožą plaukiančios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų su propalestinietiškais aktyvistais ir humanitarine pagalba nepavyko įplaukti į vandenis, kuriems taikoma Izraelio blokada.

0

„Nė vienai iš „Hamas–Sumud“ provokacinių jachtų nepavyko įplaukti į aktyvios kovos zoną ar pažeisti teisėtą jūrų blokadą“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

„Vienas paskutinis šios provokacijos laivas lieka per atstumą. Jei jis priartės, jo bandymui įplaukti į aktyvios kovos zoną ir pažeisti blokadą taip pat bus užkirstas kelias“, – sakoma jame.

Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada, o anksčiau ketvirtadienį ministerija pareiškė, jog deportuos šiuos aktyvistus atgal į Europą.

Tačiau flotilė teigė, kad dauguma jos laivų nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto tęsė kelionę ir, nepaisant pertraukų, artėjo prie Gazos Ruožo pakrantės.

Flotilės organizatoriai laivų perėmimą pavadino nelegaliu.

