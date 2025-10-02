Izraelis: nė vienam flotilės į Gazos Ruožą laivui nepavyko įplaukti į blokuojamus vandenis

„Nė vienai iš „Hamas–Sumud“ provokacinių jachtų nepavyko įplaukti į aktyvios kovos zoną ar pažeisti teisėtą jūrų blokadą“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
„Vienas paskutinis šios provokacijos laivas lieka per atstumą. Jei jis priartės, jo bandymui įplaukti į aktyvios kovos zoną ir pažeisti blokadą taip pat bus užkirstas kelias“, – sakoma jame.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada, o anksčiau ketvirtadienį ministerija pareiškė, jog deportuos šiuos aktyvistus atgal į Europą.
Tačiau flotilė teigė, kad dauguma jos laivų nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto tęsė kelionę ir, nepaisant pertraukų, artėjo prie Gazos Ruožo pakrantės.
Flotilės organizatoriai laivų perėmimą pavadino nelegaliu.
