Izraelis teigė smogęs „Hezbollah“ ginklų sandėliui Libane

„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenė) smogė “Hezbollah“ ginklų sandėliams pietų Libane. Šiuos ginklų sandėlius teroristinė organizacija naudojo siekdama vykdyti teroro išpuolius prieš Izraelio valstybę“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Nepaisant lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis baigėsi daugiau nei metus trukę „Hezbollah“ ir Izraelio karo veiksmai, Izraelis toliau reguliariai smogia Libanui ir tebeturi savo karius penkiuose Libano pasienio punktuose.
Tuo tarpu „Hezbollah“ patiria didelį spaudimą atiduoti savo ginklus, o Libano kariuomenė parengė planą, kaip ją nuginkluoti, pradedant nuo pietų.
Pats Libanas patiria spaudimą imtis veiksmų iš Jungtinių Valstijų, taip pat dėl Izraelio vykdomų smūgių.
Tačiau šeštadienį „Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas kreipdamasis į šalininkus ir minėdamas metus nuo jo pirmtako Hassano Nasrallah nužudymo, kurį įvykdė Izraelis, pareiškė, kad grupuotė nesileis nuginkluojama.
Po Libano pilietinio karo „Hezbollah“ buvo vienintelė didelė ginkluota grupuotė, kuriai buvo leista pasilikti ginklus, nes ji kovojo su Izraelio tęsiama pietų okupacija.
Grupuotės pagrindinės teritorijos yra daugiausia šiitų gyvenamose pietų ir rytų Libano dalyse, taip pat pietų Beirute.
2023 metų spalį ji pradėjo leisti raketas į Izraelį, remdama „Hamas“ Gazos Ruože. Mėnesius trukę susišaudymai 2024-ųjų rugsėjį peraugo į visuotinį karą, o po dviejų mėnesių buvo susitarta dėl paliaubų.
