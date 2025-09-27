Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Hapoel“ ir solidus V.Micičius be nesklandumų priartėjo per žingsnį nuo taurės

2025-09-27 22:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 22:14

Izraelio taurėje paaiškėjo ir antrasis finalo dalyvis.

V.Micičius įsibėgėja

Izraelio taurėje paaiškėjo ir antrasis finalo dalyvis.

Tel Avivo „Hapoel“ Holone 84:65 (22:26, 28:15, 14:9, 20:15) nugalėjo Gan Nero „Hapoel“.

Nugalėtojų gretose gausiai pasižymėjo buvęs žalgirietis Vasilije Micičius – 21 minutė, 10 taškų (1/1 dvitaškio, 2/4 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 6 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 pražangos ir 11 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 taškų į pergalę įnešė Danielis Oturu (10/15 dvitaškių, 8 atk. kam.), 15 – Ishmailas Wainrightas (3/4 tritaškių, 5 atk. kam.), 13 – Antonio Blakeney (3/8 tritaškių, 3 per. kam.).

Gan Nero klubui 17 taškų sumetė Cameronas Henry (3/5 tritaškių, 4 rez. perd., 4 klaidos), 12 – Kyleris Edwardsas (2/16 metimų), 10 – Elijah Childsas (8 atk. kam., 5/7 dvitaškių).

Finale Eurolygos naujokai susitiks su Jeruzalės „Hapoel“, kurie kitame pusfinalyje 79:69 pranoko Tel Avivo „Maccabi“.

 

