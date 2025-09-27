M.Kačinas į finalą žengė dviženkliu rezultatyvumu

Lietuvio atstovaujami Sopoto „Trefl“ įveikė turnyre šeimininkavusią Varšuvos „Legia“ – 96:82 (21:22, 29:21, 27:18, 19:21).
Starto penkete pasirodęs M.Kačinas per 26 minutes surinko 12 taškų (2/4 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, pražangą bei 10 naudingumo balų.
18 taškų prie pergalės pridėjo Paulas Scruggsas (9/13 dvitaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd.), po 16 – Mikolajus Witlinskis (6 atk. kam.) ir Raymondas Cowelsas (4/8 tritaškių), 15 – Jakubas Schenkas (5 rez. perd., 4/13 metimų), 10 – Kennethas Goinsas (6 atk. kam.).
Varšuvos klubui 20 taškų pelnė Andžejus Pluta (5/10 tritaškių), 13 – Benjaminas Shengu (3/4 tritaškių, 5 rez. perd.), po 10 – Jayvonas Gravesas (1/5 tritaškių) ir Ojaras Silinis (1/6 tritaškių).
Finale „Trefl“ susigrums su Liublino „Start“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!