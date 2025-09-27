Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Jogėlos patempta ekipa subyrėjo pusfinalio pabaigoje

2025-09-27 21:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 21:24

Italijos Supertaurėje pusfinalio neįveikė Trento „Dolomiti Energia“ su Matu Jogėla.

M.Jogėla nepasiekė finalo

M.Jogėla nepasiekė finalo

Italijos Supertaurėje pusfinalio neįveikė Trento „Dolomiti Energia" su Matu Jogėla.

0

Lietuvio klubas Milane 75:88 (26:20, 19:12, 14:30, 16:26) krito prieš Brešos „Germani Basket“.

M.Jogėla surinko šešis taškus per šešias pirmąsias minutes, bet vėliau išsikvėpė tiek jis, tiek komanda. Antrąją mačo dalį Trento klubas pralaimėjo 30:56 ir nesikėsino į pergalę.

Lietuvis per 18 minučių surinko 10 taškų (2/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 9 naudingumo balus.

17 taškų „Dolomiti Energia“ gretose pelnė D.J.Stewardas (8 rez. perd.), 15 – Jordanas Bayehe (5 atk. kam.), 10 – Khalifas Battle’as.

Nugalėtojams 21 tašką sumetė Jasonas Burnellas (7/9 dvitaškių, 5 rez. perd.), 17 – Maurice’as Ndouras (6 atk. kam.), po 10 – Miro Bilanas (8 atk. kam.) ir Nikola Ivanovičius (1/5 tritaškių).

Kitame pusfinalyje susidurs du Eurolygos klubai – Milano „EA7 Emporio Armani“ ir Bolonijos „Virtus“.

