Taiklumo stokojęs T.Jogėla neįveikė Supertaurės pusfinalio

Lietuvio atstovaujami Valbžycho „Gornik Zamek“ Varšuvoje krito prieš Liublino „Start“ – 66:80 (22:20, 15:22, 12:23, 17:15).
Nugalėtojams 17 taškų surinko Tevinas Mackas (7 atk. kam., 6/17 metimų), po 13 – Elijah Hawkinsas ir Jordanas Wrightas (7 atk. kam.), 12 – Bryanas Griffinas, 11 – Trevianas Tennysonas (7 atk. kam., 4 rez. perd.), 10 – Quincy Fordas. Vietiniai žaidėjai Liublino klubui atnešė vos 4 taškus.
Valbžycho ekipos starto penkete pasirodęs T.Jogėla per 27 minutes surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/5 tritaškių, 0/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 2 prarastus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir vienintelį naudingumo balą.
21 tašką lietuvio komandai surinko Barretas Bensonas (7 atk. kam., 6/7 dvitaškių), 15 – Lovellas Cabbilas (0/4 tritaškių), 10 – Ikeonas Smithas (6 rez. perd.).
„Gornik Zamek“ tritaškius metė vos 12 procentų taiklumu (3/25), o vienintelį vietinių žaidėjų tašką baudos metimu pelnė Adamas Lapeta.
Valbžycho ekipa Lenkijos pirmenybėse startuos spalio 3-osios maču prieš Zelionos Guros „Zastal“.
Kitame Supertaurės pusfinalyje susigrums Varšuvos „Legia“ ir Sopoto „Trefl“.
