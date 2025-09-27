Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Taiklumo stokojęs T.Jogėla neįveikė Supertaurės pusfinalio

2025-09-27 18:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 18:20

Lenkijos Supertaurėje pusfinalio perkopti nepavyko Taurui Jogėlai.

T.Jogėla pusfinalyje nesužibėjo

Lenkijos Supertaurėje pusfinalio perkopti nepavyko Taurui Jogėlai.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujami Valbžycho „Gornik Zamek“ Varšuvoje krito prieš Liublino „Start“66:80 (22:20, 15:22, 12:23, 17:15).

Nugalėtojams 17 taškų surinko Tevinas Mackas (7 atk. kam., 6/17 metimų), po 13 – Elijah Hawkinsas ir Jordanas Wrightas (7 atk. kam.), 12 – Bryanas Griffinas, 11 – Trevianas Tennysonas (7 atk. kam., 4 rez. perd.), 10 – Quincy Fordas. Vietiniai žaidėjai Liublino klubui atnešė vos 4 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valbžycho ekipos starto penkete pasirodęs T.Jogėla per 27 minutes surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/5 tritaškių, 0/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 2 prarastus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir vienintelį naudingumo balą.

REKLAMA
REKLAMA

21 tašką lietuvio komandai surinko Barretas Bensonas (7 atk. kam., 6/7 dvitaškių), 15 – Lovellas Cabbilas (0/4 tritaškių), 10 – Ikeonas Smithas (6 rez. perd.).

REKLAMA

„Gornik Zamek“ tritaškius metė vos 12 procentų taiklumu (3/25), o vienintelį vietinių žaidėjų tašką baudos metimu pelnė Adamas Lapeta.

Valbžycho ekipa Lenkijos pirmenybėse startuos spalio 3-osios maču prieš Zelionos Guros „Zastal“.

Kitame Supertaurės pusfinalyje susigrums Varšuvos „Legia“ ir Sopoto „Trefl“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų