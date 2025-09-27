Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

A.Urkis buvo tarp lyderių „Ventspils“ palaužiant NKL klubą

2025-09-27 16:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 16:47

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui baigė Mažeikių „M Basket-Delamode“.

Mažeikiškiai metė iššūkį vienai stipriausių Latvijos ekipų (Foto: Lukas Šeputis)

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui baigė Mažeikių „M Basket-Delamode“.

REKLAMA
0

Lietuviai kontroliniame mače išvykojea87:100 nusileido Ventspilio „Ventspils“.

Mažeikiškius apribojo praradimai priekinėje linijoje – komandai padėti negalėjo Rokas Gadiliauskas, rungtynių metu susižeidė Ernestas Naruševičius.

Tarp likusių žaidėjų ryškiausias buvo 23 taškus pelnęs Coltie Youngas (8 atk. kam.), 20 pridėjo Mindaugas Motuzas, 14 – Gedimindas Mokšeckas, 11 – Cameronas Copelandas, 10 – Jokūbas Stropus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojų gretose arti dvigubo dublio buvo 11 taškų ir 8 atkovotus kamuolius surinkęs Armandas Urkis.

21 tašką „Ventspils“ gretose surinko Cameronas Sheltonas (9 rez. perd.), 20 – Arturas Ausejis, 15 – Robertas Berze, 13 – Ronaldas Zakis.

„M Basket-Delamode“ pirmąjį oficialų sezono mačą sužais spalio 2-ąją, namie priimdami Palangos „Olimpą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų