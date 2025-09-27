A.Urkis buvo tarp lyderių „Ventspils“ palaužiant NKL klubą

Lietuviai kontroliniame mače išvykojea87:100 nusileido Ventspilio „Ventspils“.
Mažeikiškius apribojo praradimai priekinėje linijoje – komandai padėti negalėjo Rokas Gadiliauskas, rungtynių metu susižeidė Ernestas Naruševičius.
Tarp likusių žaidėjų ryškiausias buvo 23 taškus pelnęs Coltie Youngas (8 atk. kam.), 20 pridėjo Mindaugas Motuzas, 14 – Gedimindas Mokšeckas, 11 – Cameronas Copelandas, 10 – Jokūbas Stropus.
Nugalėtojų gretose arti dvigubo dublio buvo 11 taškų ir 8 atkovotus kamuolius surinkęs Armandas Urkis.
21 tašką „Ventspils“ gretose surinko Cameronas Sheltonas (9 rez. perd.), 20 – Arturas Ausejis, 15 – Robertas Berze, 13 – Ronaldas Zakis.
„M Basket-Delamode“ pirmąjį oficialų sezono mačą sužais spalio 2-ąją, namie priimdami Palangos „Olimpą“.
