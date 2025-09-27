Raudondvario ekipa žengė į atkrintamąsias Šanchajuje

Raudondvario „Hoptrans“ (1/1) garbę gina Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys ir Marijus Užupis.
Lietuviai startavo nesėkme – pirmajame mače 18:22 nusileista Majamio (1/1) komandai.
Raudondvario ekipai 12 taškų surinko E.Džiaugys, 4 – A.Pukelis, po tašką pridėjo P.Beliavičius ir M.Užupis. Varžovams 11 taškų pelnė Dylanas Travisas.
Paskutiniame D grupės mače lietuviams reikėjo laimėti bent dviem taškais arba sumetus bent 20 taškų. Jiems pavyko įgyvendinti abu šiuos tikslus, taip pakylant į pirmąją vietą.
„Hoptrans“ finišavo užtikrintai 21:13 pranokdami Lugano komandą iš Šveicarijos.
Po 8 taškus į pergalę įnešė M.Užupis ir E.Džiaugys, 5 – A.Pukelis, pasižymėti nepavyko P.Beliavičiui. Varžovams 5 taškus pelnė Bikramjitas Gillas.
Ketvirtfinalyje Raudondvario komanda susitiks su Riffos klubu (Bahreinas), kuriam atstovauja serbas ir trys belgai.
Į ketvirtfinalio kovą „Hoptrans“ stos sekmadienį (rugsėjo 28-ąją), 10.00 val.
Piniginiai prizai atiteks septynioms geriausioms ekipoms, nugalėtojų laukia net 40 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių. Triumfavusi komanda gaus ir šimtą reitingo taškų, kurie leistų Raudondvario komandai pakilti iš šeštosios vietos bendroje įskaitoje.
