3x3 jaunimo rinktinė parklupdė titulą ginančius vokiečius

Dviem pergalėmis A grupės kovas pradėjo Lietuvos rinktinė (2/0), kuriai atstovauja Rokas Jocys, Kajus Leliukas, Jokūbas Rubinas ir Nojus Vaivada.
Pirmajame susitikime lietuviai 17:15 palaužė vienus turnyro autsaiderių Iraną (0/2).
7 taškus šiame mače pelnė K.Leliukas, po 4 – R.Jocys ir J.Rubinas, 2 – N.Vaivada. Varžovų gretose su 7 taškais išsiskyrė Amirhosseinas Yazarloo.
Antrajame mače lietuvių laukė pirmąjį turnyro reitingą turintys vokiečiai (0/2), pernai triumfavę Pasaulio taurėje.
😮💨 THE COMEBACK IS COMPELTE
Lithuania with a HUGE win against the defending champs in the dying seconds 🥶🇱🇹#3x3U23 pic.twitter.com/ZKiylOgmhhREKLAMA— 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 17, 2025
Likus minutei lietuviai atsiliko 10:13, bet po sėkmingos atkarpos tolimu metimu rezultatą persvėrė K.Leliukas (14:13). Varžovai rezultatą lygino dėjimu, žaisti liko 8,4 sekundės, R.Jociui to užteko prasiveržimu išplėšti pergalę – 15:14.
Po 4 taškus šiame mače surinko R.Jocys, K.Leliukas ir J.Rubinas, 3 – N.Vaivada. Varžovams po 6 taškus sumetė Sidi Beikame ir Denzelis Agyemanas.
Į ketvirtfinalį žengs tik dvi iš penkių grupės komandų, tad lietuvių darbas dar nėra baigtas. Penktadienį jų laukia mačai su Lenkija (1/1) ir Kroatija (2/0).
3x3 jaunimo Pasaulio taurė organizuojama šeštą kartą, lietuviams joje medalių pasiekti dar nepavyko. Geriausi rezultatai – 2022 ir 2024 metais užimtos ketvirtosios vietos. 2023-aisiais bronzą iškovojo merginų rinktinė, šįkart į čempionatą nepatekusi.
