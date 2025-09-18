Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

3x3 jaunimo rinktinė parklupdė titulą ginančius vokiečius

2025-09-18 08:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 08:55

Kinijoje startavo 3x3 jaunimo Pasaulio taurė, kurioje grumiasi jaunesni nei 23-ejų atletai.

Lietuviai startavo dviem pergalėmis (FIBA nuotr.)

Kinijoje startavo 3x3 jaunimo Pasaulio taurė, kurioje grumiasi jaunesni nei 23-ejų atletai.

0

Dviem pergalėmis A grupės kovas pradėjo Lietuvos rinktinė (2/0), kuriai atstovauja Rokas Jocys, Kajus Leliukas, Jokūbas Rubinas ir Nojus Vaivada.

Pirmajame susitikime lietuviai 17:15 palaužė vienus turnyro autsaiderių Iraną (0/2).

7 taškus šiame mače pelnė K.Leliukas, po 4 – R.Jocys ir J.Rubinas, 2 – N.Vaivada. Varžovų gretose su 7 taškais išsiskyrė Amirhosseinas Yazarloo.

Antrajame mače lietuvių laukė pirmąjį turnyro reitingą turintys vokiečiai (0/2), pernai triumfavę Pasaulio taurėje.

Likus minutei lietuviai atsiliko 10:13, bet po sėkmingos atkarpos tolimu metimu rezultatą persvėrė K.Leliukas (14:13). Varžovai rezultatą lygino dėjimu, žaisti liko 8,4 sekundės, R.Jociui to užteko prasiveržimu išplėšti pergalę – 15:14.

Po 4 taškus šiame mače surinko R.Jocys, K.Leliukas ir J.Rubinas, 3 – N.Vaivada. Varžovams po 6 taškus sumetė Sidi Beikame ir Denzelis Agyemanas.

Į ketvirtfinalį žengs tik dvi iš penkių grupės komandų, tad lietuvių darbas dar nėra baigtas. Penktadienį jų laukia mačai su Lenkija (1/1) ir Kroatija (2/0).

3x3 jaunimo Pasaulio taurė organizuojama šeštą kartą, lietuviams joje medalių pasiekti dar nepavyko. Geriausi rezultatai – 2022 ir 2024 metais užimtos ketvirtosios vietos. 2023-aisiais bronzą iškovojo merginų rinktinė, šįkart į čempionatą nepatekusi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

