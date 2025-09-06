Europos 3x3 čempionate į ketvirtfinalius žengė tiek vyrų, tiek moterų rinktinės

Pirmosios prie starto linijos stojo moterys, grupių etapą pradėjusios pralaimėjimu prieš Nyderlandus – 11:15.
Abi komandos mačą pradėjo itin netaikliais metimais ir šešias minutes pražangas rinko gausiau nei taškus. Pirmosios į priekį truktelėjo Nyderlandų atstovės, bet Marina Solopova baudos metimu sumažino skirtumą iki minimalaus – 11:12. Vis dėlto lemiamu metu įstrigęs puolimas perlaužti mačo eigos neleido.
5 taškus Lietuvai pelnė Martyna Petrėnaitė, 3 – M.Solopova (4 atk. kam.), 2 – Gabrielė Šulskė, 1 – Justina Miknaitė (4 atk. kam.).
Išlikimo mače lietuvės 22:12 pranoko Austriją ir užėmusios antrąją vietą grupėje žengė į ketvirtfinalį, kur susitiks su Ispanija.
8 taškus antrajame mače pelnė M.Petrėnaitė, po 5 – G.Šulskė ir J.Miknaitė, 4 – M.Solopova.
Nesėkme startavo ir vyrų rinktinė, pirmąjį mačą pralaimėjusi Austrijai.
Rungtynės startavo atkakliai, po paties atkovoto kamuolio rezultatą lygino Evaldas Džiaugys – 8:8. Tolimi metimai netrukus leido austrams truktelėti į priekį – 17:10. Vėliau pavyko skirtumą aptirpdyti, bet austrai rungtynes uždarė baudos metimu – 16:21.
Lietuviai krūvį puolime dalinosi tolygiai –Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Ignas Vaitkus sumetė po 4 taškus.
Antrajame susitikime lietuviai užtikrintai 21:11 pranoko turnyro šeimininkę Daniją.
7 taškus Lietuvai pelnė E.Džiaugys, 6 – I.Vaitkus, po 4 – M.Užupis ir A.Pukelis.
Šia pergale lietuviai užsitikrino vietą ketvirtfinalyje – jie grupėje užėmė antrąją vietą ir ketvirtfinalyje grumsis su Prancūzija.
