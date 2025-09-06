Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos 3x3 čempionate į ketvirtfinalius žengė tiek vyrų, tiek moterų rinktinės

2025-09-06 19:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 19:35

Kopenhagoje įsibėgėjo Europos 3x3 čempionatas, kuriame dalyvauja tiek vyrų, tiek moterų Lietuvos rinktinės.

G.Šulskė pergalę pasiekė antruoju bandymu (FIBA nuotr.)

Kopenhagoje įsibėgėjo Europos 3x3 čempionatas, kuriame dalyvauja tiek vyrų, tiek moterų Lietuvos rinktinės.

REKLAMA
0

Pirmosios prie starto linijos stojo moterys, grupių etapą pradėjusios pralaimėjimu prieš Nyderlandus – 11:15.

Abi komandos mačą pradėjo itin netaikliais metimais ir šešias minutes pražangas rinko gausiau nei taškus. Pirmosios į priekį truktelėjo Nyderlandų atstovės, bet Marina Solopova baudos metimu sumažino skirtumą iki minimalaus – 11:12. Vis dėlto lemiamu metu įstrigęs puolimas perlaužti mačo eigos neleido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

5 taškus Lietuvai pelnė Martyna Petrėnaitė, 3 – M.Solopova (4 atk. kam.), 2 – Gabrielė Šulskė, 1 – Justina Miknaitė (4 atk. kam.).

REKLAMA
REKLAMA

Išlikimo mače lietuvės 22:12 pranoko Austriją ir užėmusios antrąją vietą grupėje žengė į ketvirtfinalį, kur susitiks su Ispanija.

REKLAMA

8 taškus antrajame mače pelnė M.Petrėnaitė, po 5 – G.Šulskė ir J.Miknaitė, 4 – M.Solopova.

Nesėkme startavo ir vyrų rinktinė, pirmąjį mačą pralaimėjusi Austrijai.

Rungtynės startavo atkakliai, po paties atkovoto kamuolio rezultatą lygino Evaldas Džiaugys – 8:8. Tolimi metimai netrukus leido austrams truktelėti į priekį – 17:10. Vėliau pavyko skirtumą aptirpdyti, bet austrai rungtynes uždarė baudos metimu – 16:21.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuviai krūvį puolime dalinosi tolygiai –Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Ignas Vaitkus sumetė po 4 taškus.

Antrajame susitikime lietuviai užtikrintai 21:11 pranoko turnyro šeimininkę Daniją.

7 taškus Lietuvai pelnė E.Džiaugys, 6 – I.Vaitkus, po 4 – M.Užupis ir A.Pukelis.

Šia pergale lietuviai užsitikrino vietą ketvirtfinalyje – jie grupėje užėmė antrąją vietą ir ketvirtfinalyje grumsis su Prancūzija.

 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų