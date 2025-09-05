Žurnalistams pastabų turėjęs R.Kurtinaitis: jūs laukiate, kada paslysime

Po jos vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Daugiau nei 12 minučių pokalbyje strategas papasakojo keletą istorijų, pažėrė pastebėjimų apie žurnalistų darbą ir, žinoma, kalbėjo apie latvius.
„Darius Lukminas kiekvieną rytą 10 metų ėjo rytais šile, bet vieną rytą sugalvojo bėgti ir užlipo ant kankorėžio bei išsisuko koją. Tai yra atsakymas, kad gali bet kur gauti traumą, jų turi visi. Aš „chatgpt“ paklausiau dar, tai sakė 20 žmonių yra traumuoti. Vienini net nepradėjo pirmenybių, čia yra normalu traumos tokios įtampos kovose. Nėra problema anksčiau susirinkti ar vėliau. Jeigu imsime pavyzdį prancūzų, jie vėliau susirinko.
Esmė tokia, kad sezonai yra labai ilgi. LKL vėliausiai baigė savo sezoną visame pasaulyje. Žaidėjai yra pervargę, sistema yra tokia. Problema yra ne rinktinės ar treneriai, problema – sistema. Reikia sujungti FIBA ir Eurolygą į vieną. Kitais metais „langai“ vyks vasarą, kaip mes ten žaisime? Aš net neįsivaizduoju. Sistemą reikėtų pakeisti. Prašiau, kad būtų galima registruoti 13 žaidėjų, lyg numatydamas“, – sakė strategas.
– Kokia situacija su M.Normantu?
– Saugojome Margirį, saugojome Tadą. Tikiuosi, kad rytoj visi galėsime žaisti. Negalime sustoti, negalime bijoti ir turime žaisti. O kaip pavyks, bus matyti.
– Ar latviai gyvena ir miršta ties tritaškiu?
– Jie išsimeta po 36 tritaškius. Tai yra pagrindinis ginklas ir kaip mes ginsimės, mūsų reikalas. Neišduosiu šiandien. Užuominų nebus – viską pamatysite šeštadienį.
– Ar sutinkate su bukmekeriais, kad latviai yra mačo favoritai?
– Nenoriu užbėgti užbėgti įvykiams už akių, bet kartą Gintarui Staniuliui esu nusiuntęs žinutę, kad kai žaidžia mano komandos, atsargiai su mano prognozėmis. Jeigu paskambinsite jam, pasakys jums, kas ir kodėl.
– Lietuviams gal patogu nebūti favoritais?
– Labai.
– Laukiate panašaus mačo, koks buvo Rygoje per draugiškas?
– Turime labai skirtingus žaidėjus. Sudėtinga kažką prognozuoti. Matėte, kaip sunkiai pradėjome mačą su švedais, nors tai buvo tik prestižo klausimas. Mes esame lietuviai, todėl turime laimėti. Jūs rašote, kad išvargome pergalę, bet turiu pastabų jums: kai pralaimėjome vokiečiams 20 taškų, kurie, manau, bus čempionai, parašėte, jog mus pervažiavo vokiečių volas. Kai suomiai pralaimėjo 30 taškų, parašėte, kad suomiai nusileido vokiečiams. Manau, kad tai yra neteisinga ir ne man jus mokyti. Nežinau, ko jūs siekiate. Manau, kad žmonės patenkinti, nes mes laimime. Varžovai nėra pirmo ryškumo, bet iš 16 rungtynių per pusmetį laimėjome 14 – nusileidome tik vokiečiams ir turkams. Abu yra potencialūs finalininkai. Viskas yra gerai, gal ne taip, kaip norėtųsi, bet viskas gerai. Esame pasiruošę kautis iki galo. Jeigu pavyks – džiaugsimės, jeigu ne – sakysiu, kad atidavėme viską, net žaidėjų sveikatą, tačiau nepavyko. Dirbome tikrai iš širdies.
– K.Valteris sakė, kad latviams pralaimėti būtų fiasko.
– Jūs spaudžiate mus, jų radijas spaudžia juos. Taip, jie surinko visų laikų geriausią rinktinę, žaidžia namie ir turi daug pliusų, bet tai nieko nereiškia. Mes pabandysime pasinaudoti savo šansais. Juos slegia tai, kad yra favoritai. Mus slegiate jūs, nes laukiate, kada paslysime.
– Kodėl jums atrodo, kad mes linkime blogo?
– Aš tik pasakiau, kad mus volu vokiečiai pervažiavo 20 taškų, o suomiai 30 taškų nusileido.
– Bet negalima taip visko suabsoliutinti.
– Aš tikiuosi, kad jūs visi geriečiai.
– Ar pralaimėjimą Maniloje dar naudojate kaip motyvacinę priemonę?
– Ne, nenaudojame. Ten buvo kita situacija – Lietuva tada sužaidė gerai, užėmė 6 vietą. Tuo metu buvo geras rezultatas ir neįvertino tada pasiekimo. Nepasakysiu, kad mums yra pavyzdys tiek pralaimėti, nes pralaimėti apskritai negalima.
– Kas jums suteikia motyvacijos žaidžiant prieš latvius?
– Turiu dagu draugų ir sakiau, kad šeštadienį nebūsime draugais. Gerbiu latvišką krepšinį, pats pridėjau savo ranką. Iš „Ventspils“ atsivežiau Dairį Bertanį ir jam suteikiau impulsą, dar dabar yra vienas rezultatyviausių. Neturėjome gal tiek pinigų, bet sąlygos visos buvo geras. Gerbiu latvius, nes jie surenka pilną areną žiūrovų, sugebėjo gauti teisę rengti čempionatą.
– Jaučiasi įtampa, nes rungtynės yra gyvenk arba mirk?
– Komandoje ne, bet žinome, kad arba laimime, arba važiuojame namo. Kova bus ir mes esame pasiruošę. Sakiau, kad jeigu būtų davę bilietų, visa arena būtų lietuvių. Negavo, tai žaisime tokioje arenoje.
– J.Valančiūno laukia rekordinės minutės?
– Mes labai vertiname ir žinome, kada jį naudoti. Yra momentų, kai negalime to daryti, kur net nėra tema jam žaisti, kaip prieš kokios islandus. Rytoj mes jį naudosime.
– Ar S.Scariolo buvo geriausias šio amžiaus rinktinių treneris?
– Jis bene 15 metų treniravo rinktinę. Sergio atjaunino rinktinę, su ja tapo čempionu. Nepasisekė pirmas mačas su Sakartvelu. Vakar žiūrėjau, kad viskas buvo temoje, žaidė dvi geros komandos ir viena iš jų laimėjo. Nemanau, kad krito jo lygis krito – tai aukščiausios kategorijos treneris ir vadovaus „Real“ klubui.
