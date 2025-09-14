Palygino populiarius BMW ir „Volkswagen“ modelius: vienas nuobodus, o kitas išskirtinis?

Prieš pradėdamas pristatymą, I. Paukštys atviravo – nors žiūrovai jį ne kartą vadino „BMW“ fanatiku, iš tiesų jis gyvenime turėjęs tik vieną šio prekinio ženklo modelį. I. Paukštys neatsiliko su argumentais – „BMW 5 GT“, pasak jo, yra tarsi keli modeliai viename.
„Tai šiandien išsprendžiau šią problemą ir pasirinkau BMW 5 GT. Čia turiu ir penktuką, ir „X6“, ir kupė, o netgi ir septintą „BMW“ – viskas viename automobilyje. Be to, vietos tiek, kad gale net išsitiesti galiu – beveik kemperis“, – su šypsena sakė jis.
Jo kolega P. Garkauskas nusprendė eiti visiškai kitu keliu, pasirinkęs „Volkswagen“ prekinio ženklo automobilio modelį.
„Aš pasirinkau kur kas naujesnį, praktiškesnį, bet kartu ir emociją teikiantį automobilį – „Volkswagen Golf“. Manau, jis suteiks labai daug smagių akimirkų. Koks tikslas pirkti „Passatą“, jei šitas universalas siūlo tokią didžiulę bagažinę? Net atsarginis ratas pilno dydžio telpa“, – sakė P. Garkauskas.
Automobilių techninės charakteristikos
Kalbėdami apie variklius, abu vedėjai laikėsi skirtingų nuomonių. I. Paukščio išrinktasis „BMW“ – 3 litrų dyzelis su 190 kW.
„Tikrai nepadarys gėdos kelyje, tačiau, žinoma, su grandinių ar kuro sistemos problemomis gali tekti susidurti“, – pripažino I. Paukštys.
Tuo metu P. Garkauskas gyrė savo 1 litro „Golf“ agregatą, įsitikinęs, kad šis modelis nesiūlo monotoniškumo.
„Čia emocijos per akis. Net jei tenka lenkti sunkvežimį įkalnėje, adrenalino tikrai netrūks“, – teigė P. Garkauskas.
Diskusijų netrūko ir apie interjerą, kur „Volkswagen Golf“ galimai lenkia „BMW 5 GT“ modelį.
„BMW salono dizainas jau šiek tiek senstelėjęs“, – pritarė I. Paukštys.
O P. Garkauskas, atvirkščiai, gyrė „Golf“ už prabangą ir mechaninę pavarų dėžę:
„Visi sako, kad nemoku vairuoti mechaninės, bet šiandien įrodysiu, kad yra kitaip.“
„Paulius išsirinko praktišką, bet visiškai nuobodų automobilį. Aš pasirinkau įdomų – tokį, kuris gal patiks, gal ne, bet bent jau išsiskiria“, – rėžė I. Paukštys.
Visą vedėjų „ginčą“ išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.
Kuris vedėjas teisus – „BMW“ fanas ar „Golf“ praktiškumo šalininkas? Sprendimą laidos kūrėjai paliko žiūrovams.
