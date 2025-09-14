Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Palygino populiarius BMW ir „Volkswagen“ modelius: vienas nuobodus, o kitas išskirtinis?

2025-09-14 14:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-14 14:45

Vienas prisipažįsta – be BMW gyventi negali, kitas ieško praktiškumo ir emocijos viename. Laidos „Gazas dugnas. Šou“ vedėjai Izidorius Paukštys ir Paulius Garkauskas pristatė savo pasirinkimus – vienas už 10 tūkstančių eurų įsigijo „BMW 5 GT“, o kitas pasirinko „Volkswagen Golf“. Tad kuris sprendimas geresnis, palyginus automobilių charakteristikas?

Vienas prisipažįsta – be BMW gyventi negali, kitas ieško praktiškumo ir emocijos viename. Laidos „Gazas dugnas. Šou“ vedėjai Izidorius Paukštys ir Paulius Garkauskas pristatė savo pasirinkimus – vienas už 10 tūkstančių eurų įsigijo „BMW 5 GT“, o kitas pasirinko „Volkswagen Golf“. Tad kuris sprendimas geresnis, palyginus automobilių charakteristikas?

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš pradėdamas pristatymą, I. Paukštys atviravo – nors žiūrovai jį ne kartą vadino „BMW“ fanatiku, iš tiesų jis gyvenime turėjęs tik vieną šio prekinio ženklo modelį. I. Paukštys neatsiliko su argumentais – „BMW 5 GT“, pasak jo, yra tarsi keli modeliai viename.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai šiandien išsprendžiau šią problemą ir pasirinkau BMW 5 GT. Čia turiu ir penktuką, ir „X6“, ir kupė, o netgi ir septintą „BMW“ – viskas viename automobilyje. Be to, vietos tiek, kad gale net išsitiesti galiu – beveik kemperis“, – su šypsena sakė jis.

REKLAMA

Jo kolega P. Garkauskas nusprendė eiti visiškai kitu keliu, pasirinkęs „Volkswagen“ prekinio ženklo automobilio modelį.

„Aš pasirinkau kur kas naujesnį, praktiškesnį, bet kartu ir emociją teikiantį automobilį – „Volkswagen Golf“. Manau, jis suteiks labai daug smagių akimirkų. Koks tikslas pirkti „Passatą“, jei šitas universalas siūlo tokią didžiulę bagažinę? Net atsarginis ratas pilno dydžio telpa“, – sakė P. Garkauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Automobilių techninės charakteristikos

Kalbėdami apie variklius, abu vedėjai laikėsi skirtingų nuomonių. I. Paukščio išrinktasis „BMW“ – 3 litrų dyzelis su 190 kW.

„Tikrai nepadarys gėdos kelyje, tačiau, žinoma, su grandinių ar kuro sistemos problemomis gali tekti susidurti“, – pripažino I. Paukštys.

Tuo metu P. Garkauskas gyrė savo 1 litro „Golf“ agregatą, įsitikinęs, kad šis modelis nesiūlo monotoniškumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Čia emocijos per akis. Net jei tenka lenkti sunkvežimį įkalnėje, adrenalino tikrai netrūks“, – teigė P. Garkauskas.

Diskusijų netrūko ir apie interjerą, kur „Volkswagen Golf“ galimai lenkia „BMW 5 GT“ modelį.

„BMW salono dizainas jau šiek tiek senstelėjęs“, – pritarė I. Paukštys.

O P. Garkauskas, atvirkščiai, gyrė „Golf“ už prabangą ir mechaninę pavarų dėžę:

„Visi sako, kad nemoku vairuoti mechaninės, bet šiandien įrodysiu, kad yra kitaip.“

„Paulius išsirinko praktišką, bet visiškai nuobodų automobilį. Aš pasirinkau įdomų – tokį, kuris gal patiks, gal ne, bet bent jau išsiskiria“, – rėžė I. Paukštys.

Visą vedėjų „ginčą“ išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Kuris vedėjas teisus – „BMW“ fanas ar „Golf“ praktiškumo šalininkas? Sprendimą laidos kūrėjai paliko žiūrovams.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų