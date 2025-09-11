Sudaužė seną ir naują „Volkswagen Golf“. Rezultatai – šokiruojantys

Vienodomis sąlygomis į avarijos testą buvo pasiųsti du automobiliai – 1989 metų gamybos antrosios kartos „Volkswagen Golf“ ir šiuolaikinis, aštuntosios kartos modelis.
Išvada – šokiruojanti: avarija, po kurios iš naujo automobilio vairuotojas išliptų su menkais sužalojimais, senajame modelyje būtų buvusi mirtina.
Bandymas buvo atliktas pagal „Euro NCAP“ metodiką: automobilis 64 km/val. greičiu trenkėsi į dalinai deformuojamą barjerą, imituojant kaktomušą su panašiu automobiliu, važiuojančiu apie 55 km/val. greičiu.
Kaip matyti iš nuotraukų, 1989-ųjų „Golf“ neatlaikė smūgio – jo kėbulas buvo visiškai sumaitotas, o deformuotos detalės įsiveržė į saloną.
„Dekra“ ekspertų teigimu, tokiomis sąlygomis keleivių išgyvenimo tikimybė būtų buvusi minimali.
Tuo tarpu naujajame „Golf“, keleivių erdvė po lygiai tokio paties smūgio liko praktiškai nepažeista.
Vairuotoją ir keleivius apsaugojo ne tik tvirtesnė kėbulo struktūra, bet ir visas modernių saugumo sistemų arsenalas – oro pagalvės ir saugos diržai su įtempikliais bei jėgos ribotuvais.
„Dekra“ palygino ne tik automobilių atsparumą smūgiui. Šiuolaikinis „Golf“ taip pat pasižymi vidutiniškai 30 procentų trumpesniu stabdymo keliu.
Dėl elektroninės stabilumo programos (ESP) jis gali saugiai atlikti staigų apvažiavimo manevrą važiuodamas 75 km/val. greičiu, kai senasis modelis stabilumą prarasdavo jau ties 65 km/val.
Prie saugumo prisideda ir modernūs LED žibintai, kurie kelią apšviečia nepalyginamai geriau.
