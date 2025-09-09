„Volkswagen“ ketina iki 2030-ųjų į DI technologijas investuoti iki 1 mlrd. eurų

Per pirmąją „IAA Mobility“ tarptautinės parodos Miunchene dieną koncernas pareiškė ketinantis integruoti DI visose savo verslo srityse, tikėdamasi tokiu būdu sutaupyti lėšų.
Investicijos bus nukreipiamos į automobilių, naudojančių DI, kūrimą, pramonines programas ir didelio našumo IT infrastruktūros plėtrą, teigė „Volkswagen“ bei pabrėžė tikintis, kad iki 2035 metų sąnaudų sutaupymas dėl DI diegimo sieks iki 4 mlrd. eurų.
Koncernas įsitikinęs, kad DI naudojimas žymiai paspartins naujų automobilių modelių ir technologijų kūrimo procesą.
„Mums dirbtinis intelektas yra raktas į didesnę spartą, kokybę ir konkurencingumą visoje vertės grandinėje – nuo automobilių kūrimo iki jų gamybos“, – pareiškė „Volkswagen“ IT vadovė Haukė Starss.
Pastaruoju metu Vokietijos pramonės gigantas susiduriu su didelėmis permainomis dviejose pagrindinėse savo rinkose – Kinijoje ir Vokietijoje, daugiausia dėmesio skiria naujų modelių kūrimui ir plataus masto sąnaudų Vokietijoje mažinimo programos įgyvendinimui.
