Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Volkswagen“ ketina iki 2030-ųjų į DI technologijas investuoti iki 1 mlrd. eurų

2025-09-09 16:00 / šaltinis: BNS
2025-09-09 16:00

Didžiausias Europos automobilių gamintojas „Volkswagen AG“ paskelbė planus iki 2030-ųjų į dirbtinio intelekto (DI) technologijų plėtrą savo padaliniuose investuos iki 1 mlrd. eurų.

„Volkswagen“ pastatas BNS Foto

Didžiausias Europos automobilių gamintojas „Volkswagen AG“ paskelbė planus iki 2030-ųjų į dirbtinio intelekto (DI) technologijų plėtrą savo padaliniuose investuos iki 1 mlrd. eurų.

REKLAMA
0

Per pirmąją „IAA Mobility“ tarptautinės parodos Miunchene dieną koncernas pareiškė ketinantis integruoti DI visose savo verslo srityse, tikėdamasi tokiu būdu sutaupyti lėšų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Investicijos bus nukreipiamos į automobilių, naudojančių DI, kūrimą, pramonines programas ir didelio našumo IT infrastruktūros plėtrą, teigė „Volkswagen“ bei pabrėžė tikintis, kad iki 2035 metų sąnaudų sutaupymas dėl DI diegimo sieks iki 4 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Koncernas įsitikinęs, kad DI naudojimas žymiai paspartins naujų automobilių modelių ir technologijų kūrimo procesą.

REKLAMA

„Mums dirbtinis intelektas yra raktas į didesnę spartą, kokybę ir konkurencingumą visoje vertės grandinėje – nuo ​​automobilių kūrimo iki jų gamybos“, – pareiškė „Volkswagen“ IT vadovė Haukė Starss.

Pastaruoju metu Vokietijos pramonės gigantas susiduriu su didelėmis permainomis dviejose pagrindinėse savo rinkose – Kinijoje ir Vokietijoje, daugiausia dėmesio skiria naujų modelių kūrimui ir plataus masto sąnaudų Vokietijoje mažinimo programos įgyvendinimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų