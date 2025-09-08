Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Miuncheno parodoje – naujas „Volkswagen“ elektrinis visureigis: taikosi į populiarų segmentą

2025-09-08 10:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:47

Miunchene vykstančioje „IAA Mobility“ parodoje „Volkswagen“ pristatė mažų elektromobilių šeimos narį – koncepcinį kompaktinį visureigį „ID. Cross Concept“. Tai – arti serijinės gamybos esantis modelis, kuris rinkoje turėtų pasirodyti 2026 m. vasarą ir vienu įkrovimu galės nuvažiuoti apie 420 km.

Volkswagen ID. Cross (nuotr. gamintojo)

Miunchene vykstančioje „IAA Mobility" parodoje „Volkswagen" pristatė mažų elektromobilių šeimos narį – koncepcinį kompaktinį visureigį „ID. Cross Concept". Tai – arti serijinės gamybos esantis modelis, kuris rinkoje turėtų pasirodyti 2026 m. vasarą ir vienu įkrovimu galės nuvažiuoti apie 420 km.

0

Kartu su „ID. Cross Concept“ debiutuoja ir nauja „Volkswagen“ dizaino kalba „Pure Positive“. Pasak „Volkswagen“ dizaino vadovo Andreaso Mindto, joje sujungiami tradiciniai elementai, tokie kaip „Golf“ būdinga C statramsčio forma, su modernia estetika – išraiškingais 3D šviesos elementais priekyje ir gale. Automobilis, kurio matmenys panašūs į „T-Cross“, išsiskiria 21 colio ratlankiais su specialaus dizaino „Goodyear“ padangomis.

Nors išorė kompaktiška, penkiavietis salonas yra erdvus, su 450 litrų talpos bagažine ir papildoma 25 litrų daiktadėže priekyje. Interjere vyrauja minimalizmas ir aukštos kokybės tvarios medžiagos. Išskirtinis bruožas – galimybė sėdynes visiškai išlankstyti į gultą, taip sukuriant poilsio zoną, primenančią legendinį „Volkswagen“ autobusiuką.

Vairuotojo aplinka taip pat visiškai nauja. Du ekranai – 11 colių prietaisų skydelis ir 13 colių pramogų sistemos ekranas – išdėstyti vienoje vizualinėje ašyje. Nors dauguma funkcijų valdomos balsu ar lietimu, ant naujo dizaino vairo išlikę fiziniai mygtukai svarbiausioms funkcijoms valdyti.

Koncepcinis modelis sukurtas ant patobulintos MEB+ platformos su priekinių ratų pavara. 155 kW (211 AG) galios elektros variklis leis pasiekti iki 420 km ridą (pagal WLTP).

„Ši platforma leis mums pasiūlyti aukštesnės klasės technologijas, tokias kaip patobulinta „Travel Assist“ sistema, už prieinamą kainą“, – teigė už plėtrą atsakingas „Volkswagen“ valdybos narys Kai Grünitzas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

