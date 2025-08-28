Sudarė patikimiausių vienatūrių sąrašą: kurie iš jų geriausiai atlaiko 100 000 km testą?

Vokietijoje populiarus leidinys „Auto Bild“ jau daugelį metų vykdo griežtus 100 000 km ištvermės testus, kurių metu fiksuojami visi gedimai, o pabaigoje automobilis visiškai išardomas „Dekra“ ekspertų patikrai.
Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.
Dacia Lodgy 115 TCe Prestige
Testo įvertinimas: 2+ (Labai gerai)
Rumuniškas vienatūris testą įveikė be didelių problemų ir buvo pagirtas už gerą apsaugą nuo korozijos, kuri dažnai lenkia net japoniškus automobilius.
Aukštesnį balą gauti sutrukdė tik smulkūs defektai, tokie kaip rūdys po bagažinės sandarikliu ir sugedęs šviesų jungiklis.
Vis dėlto, renkantis šį modelį, būtina atkreipti dėmesį į jo saugumo lygį – 2012 metų „Euro NCAP“ bandymuose jis gavo tik tris žvaigždutes iš penkių.
Seat Alhambra 2.0 TDI
Testo įvertinimas: 2+ (Labai gerai)
Šis modelis ištvermės teste įveikė ne 100 000, o net 200 000 kilometrų. Nors tokia rida paliko savo žymių, „Alhambra“ jį įveikė be jokių rimtų incidentų.
Per visą laikotarpį teko pakeisti įprastas dylančias dalis, tokias kaip stabdžių diskai ir kaladėlės, vieną pakabos elementą ir oro kondicionieriaus kompresorių. Tai solidus ir patikimas pasirinkimas.
Kia Soul 1.6 CRDi Spirit
Testo įvertinimas: 2+ (Labai gerai)
Pagrindinis „Kia“ argumentas – 7 metų garantija – šio modelio ištvermės testo metu net nebuvo reikalinga.
Automobilis 100 000 km įveikė be jokių gedimų ir neplanuotų apsilankymų servise. Tiesa, išardžius automobilį, paaiškėjo, kad kokybė, nors ir gera, nėra tobula.
Pavarų dėžėje rasta metalo drožlių, starteris buvo pažeistas korozijos, nes neapsaugotas nuo vandens, taip pat aptikta rūdžių ant smulkesnių tvirtinimo detalių.
Mercedes V 220 d
Testo įvertinimas: 1- (Puikiai)
Dažnai V klasė nepagrįstai nurašoma kaip pernelyg brangus ir prabangus autobusiukas, skirtas pasiturintiems. Tačiau antrinėje rinkoje „Mercedes“ turi svarbių pranašumų.
Galingesnės V klasės versijos neretai yra pigesnės už analogiškus „Volkswagen“ modelius, o svarbiausia – gerokai patvaresnės.
Jų dyzeliniai varikliai ir klasikinė automatinė pavarų dėžė yra kur kas patikimesni nei „Volkswagen“ galingesnių versijų agregatai, kenčiantys nuo itin brangiai kainuojančių gedimų.
Be to, „Mercedes“ siūlo nepalyginamai aukštesnį komforto lygį, o interjero medžiagų kokybė ir garso izoliacija beveik nesiskiria nuo C ar E klasės sedanų.
BMW 223d Active Tourer
Testo įvertinimas: 1 (Puikiai)
Nors šis modelis ir nėra tipiškas BMW entuziastų svajonių automobilis, naudotų automobilių rinkoje tai – vienas protingiausių pasirinkimų.
Jis yra praktiškas „universalas“, kurio technika moderni, kokybiška ir puikiai veikia net esant didelei ridai.
Galima sakyti, kad tai yra geresnis ir pigesnis „X1“, skirtas tiems, kas ieško kompaktinio visureigio kasdienėms kelionėms į darbą ar parduotuvę.
„Active Tourer“ siūlo visus SUV privalumus – aukštesnę sėdėjimo poziciją ir gerą matomumą – be jokių vienatūrio trūkumų.
Kelyje jis džiugina komfortu ir nepriekaištingai suderinta pavaros, vairo mechanizmo bei pakabos sistema. Ieškantiems dar daugiau erdvės verta atkreipti dėmesį į ilgesnę, septynvietę „Grand Tourer“ versiją.
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline
Testo įvertinimas: 1 (Puikiai)
Antrosios kartos „Touran“ (gamintas nuo 2015 m.) yra iš tų laikų, kai „Volkswagen“ gamino itin gerai apgalvotus ir kokybiškus automobilius, o ne eksperimentavo su nelogišku valdymu lietimui jautriais paviršiais. Tai – praktiškumo etalonas.
Kampuotų formų kėbulas gal ir nepretenduoja į dizaino apdovanojimus, tačiau užtikrina milžinišką erdvę – nulenkus sėdynes, bagažo tūris siekia beveik 2000 litrų.
Penkiavietėse versijose po bagažinės grindimis yra didžiulė papildoma daiktadėžė. Šis modelis taip pat laikomas labai patikimu – problemiški benzininiai varikliai jau buvo praeitis. Rekomenduojama vengti tik trijų cilindrų variklių, kuriems akivaizdžiai trūksta galios.
