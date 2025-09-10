Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Prieš važiuojant į automobilių servisą padarykite 1 veiksmą: įspėja visus

2025-09-10 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-10 15:50

Automobilio remontas dažnam vairuotojui – neišvengiama kasdienybės dalis. Vis dėlto renkantis autoservisą svarbu atkreipti dėmesį ne tik į kainą ar atsiliepimus, bet ir į tai, ar įmonė veikia legaliai.

Padangų keitimas BNS Foto

3

Aplinkos apsaugos departamentas savo „Facebook“ paskyroje praneša, kad vairuotojai, prieš patikėdami automobilį remontui, turėtų įsitikinti, kad autoservisas veikia legaliai.

Prieš važiuojant į servisą padarykite 1 veiksmą

Specialistai primena, kur galima tai padaryti, ir ragina visus nepraleisti šio žingsnio.

„Kur pasitikrinti, ar autoservisas legalus?

Prieš patikėdami savo automobilį remontui, skirkite minutę pasitikrinti, ar servisas deklaravo savo veiklą, t. y. teisėtai teikia paslaugas.

Paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia https://www.gpais.eu/viesi-tp-deklaraciju-duomenys

Įmonės, registruotos Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) užtikrins, kad jūsų automobilis bus tvarkomas kokybiškai ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti konsultuojame:

+370 700 02022

[email protected]“, – dalijosi Aplinkos apsaugos departamentas. 

