Prieš važiuojant į automobilių servisą padarykite 1 veiksmą: įspėja visus

Aplinkos apsaugos departamentas savo „Facebook“ paskyroje praneša, kad vairuotojai, prieš patikėdami automobilį remontui, turėtų įsitikinti, kad autoservisas veikia legaliai.
Prieš važiuojant į servisą padarykite 1 veiksmą
Specialistai primena, kur galima tai padaryti, ir ragina visus nepraleisti šio žingsnio.
„Kur pasitikrinti, ar autoservisas legalus?
Prieš patikėdami savo automobilį remontui, skirkite minutę pasitikrinti, ar servisas deklaravo savo veiklą, t. y. teisėtai teikia paslaugas.
Paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia https://www.gpais.eu/viesi-tp-deklaraciju-duomenys
Įmonės, registruotos Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) užtikrins, kad jūsų automobilis bus tvarkomas kokybiškai ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėti konsultuojame:
+370 700 02022
[email protected]“, – dalijosi Aplinkos apsaugos departamentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!