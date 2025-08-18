Vardija, kokius automobilius perka lietuviai: tokį vairuojate ir jūs?

Ryškiausias augimas fiksuotas naujų automobilių segmente – čia sandorių skaičius augo 39,3 proc., naudotų – 3,8 proc. Dalis automobilių vis dar įgyjama su paskola, tačiau pastebimas susidomėjimas ir alternatyviais finansavimo sprendimais.
Renkasi naudotus automobilius
Nors naujų automobilių finansavimo rinka 2025 m. augo sparčiai, ekspertai pažymi, kad šį augimą daugiausia lėmė juridiniai asmenys.
Pasak portalo „Autoplius.lt“ vadovės Dovilės Lukavičiūtės, pirkimus paskatino gamintojų ir importuotojų taikomos nuolaidos, valstybės subsidijos elektriniams ir hibridiniams automobiliams, mažėjantis EURIBOR bei palanki ekonominė situacija, tačiau fiziniai asmenys išlieka aktyvesni naudotų automobilių segmente.
„Finansavimas dažniau taikomas naudotiems automobiliams, nes šios kategorijos pirkėjams dažnai svarbus lankstumas ir sprendimo greitis, todėl jie dažniau renkasi tiek paskolas automobiliui su fiksuotomis palūkanomis iki 20 tūkst. eurų, tiek ir premium paskolas su kintamomis palūkanomis, siekiančias iki 40 tūkst. eurų.
Šie sprendimai, priešingai nei klasikinis lizingas, nereikalauja KASKO draudimo ar didelės pradinės įmokos“, – teigia „Inbank“ automobilių finansavimo produkto vadovas Ernestas Kazlauskas.
Jis dalinasi, kad paskolų automobilių įsigyti vidutinė finansuojama suma yra apie 7 tūkst., o premium paskolų – 20 tūkst. eurų. Tuo tarpu dažniausiai automobilių finansavimu naudojasi 25-45 metų amžiaus žmonės.
„Tai nėra atsitiktinumas. Ši amžiaus kategorija tai dirbantys, augančius šeimos poreikius turintys klientai, kurie gauna aukštesnes pajamas, svyruojančias nuo 1200 iki 2500 eurų“, – pažymi E. Kazlauskas.
Įdomu ir tai, kad nors skaitmeninės priemonės vis labiau populiarėja, dauguma pirkėjų vis dar vyksta automobilius apžiūrėti gyvai. O kaip pažymi D. Lukavičiūtė, keičiasi ir pardavėjų elgsena – vis dažniau siekiama pateikti skaidresnę informaciją ir skelbime pateikti išsamią ataskaitą, o tai padeda sulaukti dvigubai daugiau dėmesio.
Favoritai išlieka tie patys
Naujų automobilių segmente populiariausios markės automobiliai ir modeliai pagal registracijų skaičių išlieka panašūs kaip praėjusiais metais – dominuoja „Toyota“ ir tokie modeliai kaip „RAV4“, „Yaris Cross“ bei „Corolla“. Toliau – „Volkswagen” – „Tiguan“, „T-Roc“, „Golf“, „ID.3/ID.4“, „Skoda“ – „Octavia“, „Kodiaq“, „Fabia“, „Kia“ – „Sportage“, „Creed“ bei „Nissan Qashqai“ modeliai.
Populiariausia degalų rūšis naujų automobilių segmente – hibridai, kurie sudaro 55,5 proc., dyzelinas – 20,6 proc., benzinas – 18,4 proc., o elektra – 5,5 proc.
„Naudotų automobilių rinkoje 2025 m. pirmąjį pusmetį labiausiai dominavo šių modelių ir markių automobiliai – „Toyota Corolla“, „BMW“ 5 serija ir „Audi A6“. Šios markės išsiskiria plačia modelių gama, ekonomiškumu ir stipriu prekių ženklu tiek naujų, tiek naudotų automobilių segmente“, – dalijasi D. Lukavičiūtė.
Naudotų automobilių rinką vis dar sudaro daugiausia dyzeliniai automobiliai – apie 60 proc., benzininiai – 30 proc., hibridai – beveik 9 proc., o elektromobiliai – 1 proc. Tiesa, nors alternatyvūs degalų tipai dar nepasivijo tradicinių, jų populiarumas nuosekliai auga, o tai, anot D. Lukavičiūtės, patvirtina ir importo duomenys.
„2025 metų pirmąjį pusmetį į Lietuvą pirmą kartą registruotų naudotų automobilių kiekis augo daugiau nei 5 proc. Įdomiausia tai, kad didžiausias augimas fiksuotas būtent hibridinių ir elektrinių automobilių segmente – importuotų hibridinių automobilių skaičius šoktelėjo net 45 proc., o elektromobilių – daugiau nei 50 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, nors pastarieji sudaro vis dar labai menką parko dalį, vos 1 proc.“ – teigia D. Lukavičiūtė.
Anot jos, tai rodo ne tik vartotojų norą rinktis tvaresnius ir ekonomiškesnius automobilius, bet ir importuotojų prisitaikymą prie besikeičiančių rinkos poreikių. Nors didžioji dalis įvežamų automobilių vis dar yra dyzeliniai, rinkos dinamika signalizuoja, kad alternatyvūs sprendimai jau tampa rimta konkurencija tradiciniams varikliams.
Dažniausiai pasitaikančios klaidos
„Inbank“ automobilių finansavimo produkto vadovas E. Kazlauskas dalinasi, kad, siekiant įsigyti automobilį, pirmiausia reikia sukonkretinti modelį ir segmentą, kuris klientą domina, o tuomet pasitikrinti finansavimo galimybes ir pagal tai patikslinti paiešką.
Anot jo, tai padės išvengti nusivylimo, kai išsirinktam automobiliui paskola negalės būti suteikta dėl netinkamos finansinės situacijos.
„Pagrindinė pirkėjų klaida – skiriamas per mažas dėmesys įsivertinti mėnesiniams įsipareigojimams arba neįvertinami visi finansiniai srautai bei smulkūs įsipareigojimai. Antra – pasirenkamas per trumpas finansavimo terminas, kuris padidina mėnesinę įmoką ir sumažina lankstumą. Trečia – dauguma pirkėjų taip pat neįsivertina visų galimų scenarijų renkantis kintamą palūkanų normą su EURIBOR“, – teigia E. Kazlauskas.
Anot jo, pagrindiniai patarimai norint to išvengti, tai pirmiausia palyginti finansavimo scenarijus su kintamomis ir fiksuotomis palūkanomis, antra – iš anksto įsivertinti savo galimybes ir galimus scenarijus, o trečia – skolintis atsakingai.
