Palygino du lietuvių pamėgtus „Mercedes-Benz“ modelius: ką gauna pirkėjas už kone identišką kainą?

„Mercedes-Benz GLC“ yra pirmos kartos modelis pristatytas 2015-aisiais, o jo gamyba sustabdyta 2022-aisiais.
Tuo metu „Mercedes-Benz EBQ“ debiutavo 2021 metais ir yra gaminamas iki šiol. Abu šie modeliai yra kompaktiški krosoveriai, kurie subalansuoti tiek patogioms kelionėms mieste, tiek ir užmiestyje.
„Mercedes-Benz“ krosoverių skirtumai
Nors tai yra skirtingi modeliai, tačiau GLC ir EQB labai panašaus dydžio. Pavyzdžiui, EQB ilgis yra 4 metrai 68 centimetrai, o GLC lygiai trimis centimetrais trumpesnis. Taip pat EQB ir truputį aukštesnis – 1,67 m, palyginus su GLC 1,64 m.
Bet pločio atžvilgiu, trimis centimetrais didesnis GLC – 1,89 m, palyginus su EQB 1,83 m. Įdomu tai, kad EQB gali turėti trečią sėdynių eilę ir talpinti septynis žmones, o GLC buvo siūlomas tik kaip penkiavietis. Ganėtinai didelis skirtumas palyginus šių krosoverių bagažinių tūrį – GLC gali sutalpinti net 550 litrų, o EQB beveik šimtu mažiau – 465 litrus.
Įdomu tai, kad šiuo metu šių modelių kaina rinkoje yra kone identiška ir siekia apie 35 tūkst. eurų. Tiesa, „Autopilotas“ lygino ne identiškų gaminimo metų modelius.
„Pavyzdžiui EQB yra pagamintas 2023 metais ir yra įveikęs nepilnus 30 tūkst. kilometrų, o GLC yra metais senesnis ir įveikęs daugiau nei 50 tūkst. kilometrų“, – lyginamus automobilius apžvelgė žurnalistas Vytenis Kudarauskas.
„Tendencijos, per pastarąjį dešimtmetį, panašu, per daug nepasikeitė. Jei daugiausia laiko važinėjate mieste, bei turite palankias sąlygas įkrauti akumuliatorius – racionalus pasirinkimas yra elektromobilis. Tuo metu tiems, kurie daugiausia važinėja ilgus atstumus, kol kas nėra geresnio pasirinkimo nei automobilis varomas dyzelinu. Tačiau kartais, net ir pasirinkus elektromobilį, gali tekti leistis į ilgesnę kelionę“, – kurį automobilį rinktis patarė „Gelgotos transportas“ vadovas Artūras Dambrauskas.
Važinėti elektromobiliu bus pigiau
Ar daug laiko įkrovimo stotelėje tektų praleisti su EQB? Šis elektra varomas krosoveris, turi 70 kWh naudingos talpos akumuliatorių, kuris, viena įkrova, esant palankioms sąlygoms, leidžia įveikti iki maždaug 400 kilometrų atstumą.
Užsukus į 100 kW galingumo stotelę, nuo 10 iki 80 proc., akumuliatorius įkraunamas per 35 minutes, bet jei rasite tik 50 kW galingumo stotelę, joje teks praleisti daugiau nei valandą.
Taigi, nors ir siūlo ganėtinai nemažą viena įkrova įveikiamą atstumą, bet EQB nėra patogiausias pasirinkimas tolimoms kelionėms, jei jų metu tektų stoti papildyti akumuliatoriaus atsargas.
„Nors abu automobiliai kainuoja tiek pat, po beveik 36 tūkst. eurų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, važinėti elektromobiliu, bus pigiau“, – svarstė V. Kudarauskas.
„Jeigu grįžtant prie šitų automobilių ir kalbant apie išlaikymo kaštus, tai elektra varomo automobilio kaštai bus mažesni. Dyzelinis variklis visgi yra vidaus degimo variklis, tad jam reikalinga bus ir alyva ir filtrus keisti, tad natūralu, kad viskas kainuos brangiau“, – sakė A. Dambrauskas.
Eksploatacinės išlaidos
Kitas aktualus klausimas – išliekamoji vertė. Nauji elektromobiliai, palyginus su analogiškais modeliais varomais vidaus degimo varikliais, yra 10-30 proc. brangesni, bet kai kurie jų, jau po metų gali prarasti pusę savo vertės. Tačiau ar elektra varomų modelių kainos ir toliau drastiškai mažės, gali priklausyti visai ne nuo pačių elektromobilių.
Kompromisų bent jau nereikia daryti žvelgiant į šių „Mercedes-Benz“ interjerus. Nors EQB yra naujesnis, kaip modelis, todėl siūlo truputį modernesnį įvaizdį, tačiau interjero kokybės atžvilgiu – abu modeliai lygiaverčiai.
Taip pat jie siūlo ir panašias technologijas – abu turi skaitmeninius prietaisų skydelius ir lietimui jautrius centrinius ekranus su galimybe juos valdyti valdikliu centrinėje konsolėje. Erdvės viduje atžvilgiu, dėl to, kad yra kiek aukštesnis, EQB suteikia truputį daugiau vietos galvos srityje, tačiau kojoms ir pečiams, abu krosoveriai siūlo labai panašų erdvės kiekį.
„Kaip ir atsakant į klausimą, kas pirmiau – višta ar kiaušinis, taip ir vienareikšmiško atsakymo, kas geriau, elektromobilis ar automobilis su dyzeliniu varikliu, nepateiksime. Tačiau akivaizdu, kad elektra varomas modelis, įvertinus tam tikrus automobilio naudojimo niuansus, gali būti racionalus ir patogus pasirinkimas, o kai kuriais atvejais vis dar negalime rasti geresnės alternatyvos, nei modelis su dyzeliniu varikliu. Todėl rinkdamiesi, pirmiausia įvertinkite poreikius ir kuris pasirinkimas juos gali patenkinti geriausiai“, – šiais automobiliais besidomintiems pirkėjams patarė V. Kudarauskas.
