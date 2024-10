Šeimyninis krosoveris – greitesnis už sportinius automobilius. Kaip tai gali būti?

Piktnaudžiauti tuo tikrai nederėtų, nors kai kada elementari eismo logika diktuoja, kad greičiau užbaigti manevrą (pavyzdžiui, lenkimą) būtų saugiau, tad tokiomis aplinkybėmis trumpo greičio impulso išties reikia. Bet palikime šią temą kitoms diskusijoms, šį kartą ne apie tai. Šįsyk apie tai, kuo vairuotojus paviliojo elektromobilių gamintojai.

Ką atvėrė elektromobiliai?

Sakykite, ką norite, bet elektromobiliai mums keliuose atvėrė tam tikrą Pandoros skrynią. Aš pats dar nesu iki galo apsisprendęs – gerąja ar blogąja prasme. Vis dėlto, kaip mokslo ir technikos pažangą vertinantis ir automobilius mėgstantis žmogus, labiau linkčiau prie pozityvaus šio reiškinio įvertinimo. Tai – galimybė itin sparčiai įsibėgėti.

Tai tik viena maža detalė, išryškinanti elektromobilių privalumus, tačiau ji labai iškalbinga ir man labai patinkanti dėl daugybės aspektų. Visų pirma – tai bet kurio vairuotojo malonumo taškus pakutenanti dinamika. Visų antra – kaip jau minėjau, ši dinamika suteikia vairuotojui platesnį sprendimų spektrą įvairiose eismo situacijose, o kartu – ir daugiau saugumo.

Trečia – man patinka, kai technologinis pranašumas virsta tokiu akivaizdžiu ir apčiuopiamu dalyku. Šiuo metu ne tik patys galingiausi ir prabangiausi elektromobiliai dinamika pranoksta monstrus su vidaus degimo V8 ir panašiais varikliais. Dabar šioje lygoje varžosi kone bet kokio tipo elektra varomi modeliai.

Norit pavyzdžių? Skaitykime, ką rašo gamintojai. Štai šeimyninis (ar vidutinio dydžio verslo segmento – kiekvienam pagal poreikius) elektrinis krosoveris „Kia EV6“, vienas elektros motoras ant galinės ašies, įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. per 7,3 sek. Palyginkime: SUV modelis „Mercedes-Benz GLC“ su 2 litrų beveik 200 AG išvystančiu benzininiu varikliu tiek pagreitėja per 7,8 sek. Nors dauguma vidutinės klasės modelių su kuklesniais varikliais rikiuojasi dar toliau: kažkur ties 9–10 sek. galimybėmis.

Paklausite, kodėl kalbame apie nelabai įspūdingus skaičius? Čia mes pasiekiame mano mėgstamiausią ketvirtą aspektą – greitai įsibėgėti gali didžioji dalis elektromobilių. Nesvarbu, ar tai kompaktiškas hečbekas, ar mano jau minėtas šeimyninis krosoveris. Nes dėl to gamintojams nereikia persiversti per galvą: laužyti paprastų automobilių kėbulų, kad jie būtų supersportiški, perkurti važiuoklių, sudėti krūvų papildomų mechanizmų ir pan.

Čia ir atsiveria elektromobilių pranašumo esmė. Dėl savo pavaros tipo elektra varomi modeliai yra tiesiog paprastesnės konstrukcijos kūriniai, o tai ir atriša gamintojams rankas įvairiems vairuotojams patinkantiems sprendimams įgyvendinti. Elektros motorai gali akimirksniu išvystyti visą savo galią ir ją perduoti be uždelsimo (nėra pakopinės transmisijos kaip modeliuose su degalais varomais varikliais ir motorų nereikia išsukti iki tam tikro apsukų intervalo), todėl bet kurio elektromobilio charakteriui pridėti pipiriukų iš esmės paprasta.

Štai ir vėl pavyzdys – ant to paties „Kia EV6“ priekinės ašies sumontuojame papildomą elektros motorą ir ką gauname? Visais ratais varomą elektromobilį, kurio pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val. jau siekia sportinių automobilių lentyną – 5 sek. Ir tai pasiekia šiek tiek per 2 tonas sveriantis automobilis. Šeimoms skirtas automobilis. Net elektrifikuotas ir (bent iš pažiūros) tikrai sportiško charakterio „Jaguar F-Pace“ SUV modelis su hibridine 400 AG pavara spurtuoja per 5,3 sek.

Šeimyniniai modeliai superautomobilių lygoje

Bet mes dar tik priartėjome prie paties įdomumo. „Kia EV6 GT“ modelis patraukė mano dėmesį dėl vienos paprastos priežasties – tai elektrinis šeimoms skirtas automobilis, greitesnis už nemenką būrį sportinių modelių. Įsivaizduokite savo kasdienę transporto priemonę, kurioje patogiai telpa penki žmonės ir jų transportuojami virš 500 litrų bagažo, o nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti galima vos per 3,5 sek.!

Atrodė sunkiai suvokiami skaičiai, kol pats neišbandžiau. Na, tokią dinamiką jau net sunku lyginti su kuo nors atitinkamu iš vidaus degimo variklių pasaulio. Gal su 4 litrų benzininį turbovariklį turinčiu „Audi RS6“ universalu ? Jis įsibėgėja per 3,6 sek. Tik tuomet kažkaip net paradoksalu, kad iš šių dviejų modelių elektrinis yra dvigubai pigesnis...

Aš tik dar keletą pavyzdžių pavardinsiu šalia: „Ferrari Purosangue“ nuo 0 iki 100 km/val. įsilekia per 3,3 sek., „Lamborghini Urus“ – irgi per 3,3 sek., „Maserati Levante“ – per 5,2 sek. ir t. t. Ir... „Tesla Model S Plaid“ – per 2,2 sek.

Apibendrindamas šiuos pasvarstymus, noriu dar kartą paadvokatauti technologijų progresui. Net jeigu jis ir užgauna prisiekusių benzingalvių jausmus. Tokie įspūdingų charakteristikų ir kartu visiškai praktiški, kasdienėms kelionėms puikiai tinkantys elektromobiliai man reprezentuoja naują transporto erą. Joje kiekvienas vairuotojas nesunkiai gaus tai, kas labiausiai jį jaudina, įkvepia ir geriausiai atitinka vertybes.

Šiame pasaulyje nebereikia pirkti sportinio automobilio, kad galėtumei mėgautis pagreičiu. Nebereikia išleisti milžiniškų pinigų, kad kelyje naudotumeisi moderniausiomis ir saugumą didinančiomis technologijomis.

Galiausiai nebereikia keleto skirtingų automobilių, kad kiekvieno šeimos nario poreikiai būtų patenkinti geriausiai – viską galima suderinti viename elektromobilyje: jis gali būti ir greitas, ir draugiškas šeimai. Man tai yra aiškiausias ženklas, kad automobilių ateitis bus šviesi ir orientuota į vairuotoją.