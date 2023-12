Naujo „Mercedes-Benz GLC“ testas: Technologijomis aprūpintas bendrovės bestseleris

Kuomet gamintojas siūlo tokią plačią įvairovę, galima pamanyti, jog „Mercedes-Benz“ pirkėjams bus sunku išsirinkti tą vienintelį, tą mylimiausią ir universaliausią modelį, tačiau pažvelgus į vokiškos markės pardavimų statistiką, netrukus išryškėja vienas akivaizdus lyderis.

Net ir Lietuvoje, kur didesni, talpesni, septynias sėdimas vietas siūlantys SUV visuomet sulaukia didesnio susidomėjimo, visuotinio „Mercedes-Benz“ lyderio vaidmenį atlieka nei per mažas, nei per didelis – „Mercedes-Benz GLC“. Būtent jis praėjusiais metais visame pasaulyje sulaukė daugiau nei 340 tūkst. užsakymų ir gana tvirtai į antrąją poziciją nustūmė ilgametį bendrovės numylėtinę – C klasę.

REKLAMA

REKLAMA

„Mercedes-Benz GLC“ SUV (69 nuotr.) „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ +65 „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“ „Mercedes-Benz GLC“ SUV (nuotr. Aivaras Grigelevičius“

(69 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Mercedes-Benz GLC“ SUV

DIZAINAS

Kompaktiškų (europietiškais standartais) SUV automobilių istoriją „Mercedes-Benz“ pradėjo dar 2008 metais, kuomet šios markės gurmanams buvo pasiūlyta pati mažiausia G klasės visureigio interpretacija – „GLK“.

REKLAMA

Būtų naivu tikėtis, jog anuomet pigiausias ir mažiausias „Mercedes-Benz“ SUV turėtų ką nors bendro su išdidžiai garbinama G klase. Ir jūs būsite teisūs – techninė atskirtis yra tokia pati didelė kaip ir atstumas tarp Jupiterio ir Veneros. Vienintelis juos siejantis dalykas – vardas.

Matote, ant bagažinės dangčio prilipdytas „GLK“ užrašas nebuvo tik eilinis raidžių kratinys. Šios trys raidės maskuoja gerokai rimtesnį ir tikslesnį automobilio apibrėžimą – „Geländewagen Luxus Kompaktklasse“.

REKLAMA

REKLAMA

Nors „GLK“ modelį 2015 metais pakeitė jo įpėdiniu tapęs „GLC“, tačiau filosofiškai, tiek „GLK“, tiek šiuo metu gaminamas „GLC“, buvo konstruojami pagal tą pačią filosofiją – „Geländewagen Luxus Kompaktklasse“. Arba jeigu išverstume iš vokiečių kalbos – Prabangus kompaktinės klasės visureigis.

Laikantis jau 15 metų besitęsiančių tradicijų, šiuo metu prekyboje esanti jau antroji „Mercedes-Benz GLC“ modelio karta buvo projektuojama lygiagrečiai su anksčiau jau minėta „Mercedes-Benz“ C klase. Nors abiejų automobilių kėbulo forma ir siluetas yra absoliučiai skirtingi, tačiau įsijungę rentgeno aparatą pamatytumėte, jog abudu ratuočiai buvo suprojektuoti ant identiškos, modulinės „Modular Rear Architecture“ vardu pavadintos architektūros.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Net neabejojame, jog šis giminystės ryšis supaprastino abiejų automobilių kūrimą, tačiau šis kraujo ryšys turi ir džiuginantį privalumą – C ir „GLC“ klasės gaminamos toje pačioje gamykloje Vokietijoje ir į senajame žemyne esančius „Mercedes-Benz“ salonus atvyksta ne iš už jūrų marių kaip, pavyzdžiui, „Audi Q5“ (gaminamas Meksikoje) ar „BMW X3“ (gaminamas JAV).

Verta pripažinti, norinčių įsigyti vokišką aukštesnės klasės automobilį, iš tikrųjų pagamintą Vokietijoje tikrai netruks, tačiau, mūsų nuomone, inžineriniai pokyčiai antros kartos „GLC“ atveju yra gerokai svarbesni. Nors siekiant įvardinti visus „Mercedes-Benz“ inžinierių atliktus pakeitimus reikėtų gero pusdienio, vietoje to susikoncentruokime į svarbiausius pokyčius.

REKLAMA

„Modular Rear Architecture“ platformos evoliucija pasižymi 15 proc. didesniu standumu ir nuo šiol palaiko pažangią 48 V įtampos „Mild-Hybrid“ sistemą. Be to, inžinieriams 15 mm prailginus atstumą tarp ašių, erdvė ant galinių sėdynių nebeturėtų kelti nepatogumų. Kaip ir 21 mm siauresnis automobilio kėbulas – pastarasis pokytis turėtų labiausiai pasijusti ypatingai ankštuose daugiabučių kiemuose arba kvailai suprojektuotose daugiaaukštėse aikštelėse, kur vairuojant tokius automobilius susidaro įspūdis, jog jos buvo kurtos pagal „Volkswagen Polo“ pavyzdį.

REKLAMA

Pravartu žinoti

Ilgis (mm) – 4716

Plotis (mm) – 1890

Aukštis (mm) – 1640

Ratų bazės ilgis (mm) – 2888

Kėbulo prošvaisa (mm) – 180

Automobilio svoris (kg) – 1850

Apsisukimo spindulys (m) – 11

Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd) – 0,29

INTERJERAS

Pastarojo dešimtmečio pavyzdžiai rodo, jog kadaise stulbinančia kokybe ir išbaigtumu pasižymėję „Mercedes-Benz“ automobilių interjerai būdavo montuojami tik į vieną konkretų modelį – bendrovės flagmanu laikomą S klasę. Ir tokią praktiką „Mercedes-Benz“ taiko jau gerus 20 metų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kituose modeliuose šią problemą, tiesą sakant, „Mercedes-Benz“ siekė užmaskuoti moderniu stiliumi ir pažangiausiomis technologijomis, tačiau gamintojas tvirtina, jog sulig antros kartos „GLC“ pasirodymu, inžinieriai sugebėjo ištaisyti bent dalį problemų.

Stilistine prasme naujasis modelis sugeba sukurti žymiai didesnį „wow“ efektą negu bet kuris kitas šios klasės automobilis. Transmisijos tunelį dengianti apdaila sklandžiai susilieja su masyviu, viduryje priekinės panelės esančiu lietimui jautriu ekranu. Gerą įspūdį palieka ir iš S klasės perkeltas vairas su lietimui jautriais mygtukais, itin aukštos raiškos skaitmeninis prietaisų skydelis, kokybiškesnės posūkių, valytuvų ir pavarų valdymą atliekančios rankenėlės už vairo. Net ir lietimui jautrūs mygtukai savo funkciją atlieka kaip pridera ir nekelia jokių asociacijų su katastrofišku „Volkswagen“ automobiliuose esančiu išpildymu.

REKLAMA

Apskritai, sėdint už automobilio vairo jauti, jog „Mercedes-Benz“ stengėsi sukurti erdvę, kurioje būtų kuo mažiau skirtingų jungiklių, dėl kurių trūkumo pirmosios valandos už „GLC“ vairo tiesiog svaigina. Visgi, jautiesi it būtum įžengęs į naują prabangių automobilių erą, tačiau, po kurio laiko, sugrįžus į realybę ir ilgiau laiko pabuvojus „GLC“ viduje supranti, jog tam tikrose srityse „Mercedes-Benz“ perlenkė lazdą arba bandė užmaskuoti kaštų taupymo programos padarinius.

REKLAMA

Labiausiai pastebimas trūkumas – akivaizdus kokybinis atotrūkis tarp tiesioginių konkurentų iš „Audi“ ar „Lexus“ automobilių. Akį ręžia ne įbrėžimams jautrios plastikinės detales, nelygios siūlės ar pernelyg dideli tarpai tarp atskirų detalių – „GLC“ nenusirito iki „Jaguar F-Pace“ lygio. Peikti „Mercedes-Benz“ norėtųsi dėl įvairių paviršių, kurie lankstosi labiau nei turėtų, dėl netiksliai veikiančių šoninių veidrodėlių ar sėdynių valdymui skirtų valdiklių, ar dėl prabangos pojūčio nesuteikiančių, virš multimedijos įrengtų oro išpūtimo angų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atsitraukus nuo detalių, kurios labiausiai traukia dėmesį ir susitelkus į praktinę automobilio naudą, netrukus supranti, jog šioje srityje nėra labai prie ko prikibti. Priekyje sėdintiems keleiviams skirta erdvė bei praktiškų dėtuvių talpa – nenusileidžia aukštiems klasės standartams.

Komforto stygiumi nesiskus ir gale pasodinti keleiviai. Čia – apstu vietos kojoms, keliams ir pečiams. Malonu matyti ir tai, jog gale sėdintiems keleiviams buvo sumontuotos normalios garso kolonėlės, durų rankeną apšviečiantys elementai bei – galimybė įsijungti šildomų sėdynių funkciją. Kad ir kaip juokingai tai skambėtų, tačiau tokį gerbūvį gale sėdintiems keleiviams užtikrina ne visi šios klasės automobiliai.

REKLAMA

Panašią išvadą norisi padaryti atvėrus bagažinės dangtį. Ten – net 620 litrų talpos bagažinė, kurios formą galima laikyti pavyzdine. Joje nėra nereikalingų atsikišimų ir iškilimų, o bagažinės pakrovimo anga leis sunkesnius daiktus įkrauti ir ištraukti su didžiausiu pasimėgavimu.

Pravartu žinoti

Bagažinės tūris (l) – 620 – 1640

Maksimali leistina apkrova (kg) – 660

Maksimali stogo apkrova (kg) – 75

Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg) – 2510

Triukšmo lygis važiuojant 80 ir 120 km/val. greičiu (dBA) – 61 / 67

TECHNOLOGIJOS

Technologijos – „Mercedes-Benz GLC“ varomasis motyvas. Atsižvelgiant į jūsų finansines galimybes, automobilyje gali būti tuzinas skirtingų, pažangiausių vairavimo ir saugumo sistemų.

REKLAMA

Pavyzdžiui, nuo šiol į „GLC“ diegiama modernizuota „Active Distance Assist“ sistema, kuri automatiškai nuskaito kelio ženklus ir pagal juos sumažina arba padidina automobilio greitį. Ši sistema taip pat gali perimti automobilio greitėjimo ir stabdymo funkciją eismo spūstyse. Tiek viena, tiek kita funkcija veikia kone nepriekaištingai.

Atnaujintos „Traffic Sign Assist“ ir „Active Brake Assist“ nuo šiol sugeba žymiai greičiau atpažinti kelyje esančius ženklus ir priešais automobilį atsiradusias kliūtis. Štai, „Traffic Sign Assist“ nuo šiol perspėja apie artėjančią perėją, „Stop“ ženklą ar netgi raudoną šviesoforo signalą. Pastaroji funkcija taip pat leidžia mėgautis itin patogia šviesoforo stebėjimo funkcija.

REKLAMA

REKLAMA

Kiekvieną kartą sustojus prie šviesoforu valdomos sankryžos, multimedijoje pasirodys priekinės kameros transliuojamas vaizdas, kuris leis lengviau pamatyti kada įsijungs žalias šviesoforo signalas. Miestuose, kur šviesoforų montavimo vieta retkarčiais kvestionuoja savivaldybės darbuotojų kompetenciją – tai yra viena iš tų funkcijų apie kurią niekados nesi pagalvojęs, jog norėtum turėti savo automobilyje.

Anksčiau su moderniais „Mercedes-Benz“ automobiliai reikalų turėję vairuotojai teigiamai įvertins ir kitą, džiuginantį pokytį – sklandžiau ir maloniau veikiančią multimedijos sistemą. Visiškai naują programinę įrangą naudojanti sistema, kaip ir anksčiau, stebina įvairių parinkčių gausa bei galimybe susikonfigūruoti automobilį pagal savo poreikius.

Nuo šiol sistema labiau primena išmanaus telefono operacinę sistemą, kurioje tam tikros funkcijos yra pasiekiamos iškart, o tam tikras funkcijas gali pasislėpti ten, kur jas vėliau galėtumėte pasiekti vienu ekranu paspaudimu.

Galiausiai, „Mercedes-Benz“ taip pat leidžia naudotis nuotoliniu būdu užsakomų ir akimirksniu aktyvuojamų funkcijų parduotuve. Kiek ji bus sėkminga – sunku pasakyti, bet šiuo metu siūlomų, nuotoliniu būdu aktyvuojamų, funkcijų įvairovė – skurdi.

REKLAMA

Galiausiai, norisi pabrėžti dar vieną, ne visiems būtiną, bet svarbią funkciją. Kadangi automobilis gali turėti priekabai skirtą kablį, „Mercedes-Benz“ iškart nori palengvinti ką nors vilkti mėgstančių vairuotojų gyvenimą.

Pavyzdžiui, navigacijoje nustačius priekabos tipą, ji atsižvelgdama į šį nustatymą automatiškai parenka palankiausią maršrutą. Navigacija maršrutą parenka atsižvelgdama į kelių plotį, viadukų aukštį ir kitus parametrus.

Pravartu žinoti

Saugos sistemos bazinėje įrangoje: „Distronic Plus“ adaptyvi greičio palaikymo kontrolė, „Pre-Safe“ saugumo sistema, 360 laipsnių kamera, „Active Speed Limit Assist“, „Lane Assist System“.

Euro NCAP saugumo reitingas – 5 žvaigždučių

Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, gale, šoniniuose veidrodėliuose

Oro pagalvių skaičius standartinėje įrangoje: 6 oro pagalvės

„Android Auto“ ir Apple Car Play“ sąsaja – Belaidė

DINAMIKA

Sekant dar neataušusiomis C klasės „Mercedes-Benz“ pėdomis, „GLC“ nuosekliai laikosi tęstinumo ir nuo šiol nebesiūlys galimybės pasirinkti prašmatnų, galingą 6 cilindrų benzininį arba dyzelinį variklį. Jų – tiesiog nebeliko.

Vietoje jų atsirado įvairaus galingumo 2,0 litrų, 4 cilindrų agregatai, kurie gali turėti „Mild-Hybrid“ arba iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą. Pastaroji sistema komplektuojama net su 31,2 kWh talpos baterija, dėl kurios „GLC“ vien elektros režimu gali įveikti iki 100 kilometrų siekiančią distanciją, o tai – vieni geriausių rodiklių klasėje.

REKLAMA

Tuo tarpu mūsų bandymų poligone atsidūręs modelis buvo gerokai kuklesnis – jis turėjo 2,0 litrų, 4 cilindrų benzininį variklį su turbokompresoriumi, „Mild-Hybrid“ pavara ir 9 laipsnių automatine pavarų dėže.

Švelni benzininio hibridizacija lemia, jog tradicinį ir sunkų generatorių pakeičia modulinis starterio-generatoriaus blokas, kuris, esant mažoms variklio apkrovoms, gali suteikti papildomą 23 arklio galių impulsą. O štai didžiąją dalį sunkaus darbo atliks 258 arklio galias ir 400 Nm sukimo momentą generuojantis benzininis variklis, sukimo momentą nuolatos paskirstantis tarp priekinės ir galinės ašies. Esant poreikiui – priekinė ašis gali gauti iki 45 proc. viso variklio išvystomo sukimo momento.

„GLC 300“ našumo rodikliai, deja, nėra tokie džiuginantys, kokių galbūt norėtųsi žvelgiant į technines charakteristikas. Automobilio akceleracija nėra jaudinanti, ar tokia pasiutėliška kaip panašaus galingumo „Alfa Romeo Stelvio“, tačiau tikrai nenorime jį pavadinti lėtu automobiliu. Iki 100 km/val. jis įsibėgėja per 6,5 sekundės ir demonstruoja neblogus rezultatus elementariose pagreitėjimo rungtyse. Be to, didžiausią sukimo momentą šis variklis išvysto tachometro rodyklei pasiekus 2000 aps/min. padalą.

Dinamiškesnio automobilio trokštantys vairuotojai, greičiausiai, labai rimtai pagalvos apie „GLC 43 AMG“ versiją, siūlančią daugiau nei 400 arklio galių, tačiau daugumai potencialių šio SUV pirkėjų, šio variklio siūlomos charakteristikos bus daugiau negu priimtinos.

REKLAMA

Šiam varikliui norėtųsi priekaištauti tik dėl jo skleidžiamo garso. Jis ne tik, kad neskleidžia malonaus garso. Jis taip pat nėra taip gerai izoliuotas kaip „Audi Q5“ ar „BMW X3“ automobiliuose. O ir užvedę variklį nenustebkite, jeigu jums pasirodys, jog jis veikia kaip dyzelinis variklis. Tai – modernių, tiesioginį įpurškimą turinčių variklių savybė.

Pavaros sistema – džiugina ne ką mažiau. Įprastomis važiavimo sąlygomis ji veikia puikiai ir dažniausiai pavaras perjungia labai tiksliai, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet pavaros perjungimas iš pirmos į antrąją gali būti grubokas ar lėtokas. Ypač, kai variklis ir pavarų dėžė dar nėra pasiekusi darbinės temperatūros.

Vis dėlto, kuomet pagaunate ritmą ir pradedate važiuoti savu tempu, net ir naudojant rankinį pavarų perjungimą, ji visuomet sugebėdavo nuspėti mūsų sumanymus, o tai – netikėtas ir malonus siurprizas.

Pravartu žinoti

Variklio tūris / Cilindrų skaičius – 2,0 litrų / 4 cilindrų

Variklio galia / Sukimo momentas – 258 AG (5800 aps/min.) / 400 Nm (2000-3200 aps/min.)

Pavarų dėžės tipas – 7 laipsnių automatinė

0 – 100 km/val. (gamintojo/mūsų užfiksuotas laikas) – 6,2 / 5,8 sek.

60 – 100 km/val. / 80 – 120 km/val. – 3,9 / 5,2

Maksimalus greitis – 240 km/val.

Degalų sąnaudos testo metu (mieste / užmiestyje / greitkelyje) (l/100) – 11,3 / 6,7 / 7,6

Degalų bako talpa (l) / Nuvažiuojamas atstumas (km) – 62 l / 620 km

CO2 emisijos – 167-186 g/km

VALDYMAS

Automobilio važiuoklėje ir pakabos nustatymuose taip pat galima rasti giminystės ryšius su lengvesne ir žemesne C klase. Iškart norime įspėti, jog nesitikėkite „Alfa Romeo Stelvio“ vikrumo ar „Porsche Macan“ siūlomo tikslumo. Vietoje to „GLC“ siūlo brandumą ir lengvo sklendimo pojūtį – savybes, dėl kurių „Mercedes-Benz“ yra užsirekomendavusi visame pasaulyje.

REKLAMA

Maloniu atradimu tampa tai, jog „GLC“ tas pačias kelio atkarpas įveikia su tokia pačia elegancija kaip ir C klasės sedanas. Prie to prisideda ir tai, jog „GLC“ vairuotojo sėdynę galima nuleisti į labai žemą padėtį, o tai labai stipriai prisideda prie įspūdžio, jog vairuoji įprastą lengvąjį automobilį.

Natūralu, jog vertinant „GLC“ iš vairuotojiškos pusės šis „Mercedes-Benz“ gali pasirodyti šiek tiek neįdomus, bet tą pačią akimirką norisi sau priminti, jog benzingalviškų idėjų kupini automobiliai nėra populiarūs. Ypač, kuomet diskusija pakrypsta link visai šeimai skirtų modelių.

Svarbiausia yra tai, jog „GLC“ pasižymi gerai subalansuota pakaba, kuriai nėra baisūs tipiniai lietuviški keliai. Aišku, 20 colių ratlankiai pakabos darbo nepalengvina, tačiau tomis pačiomis gatvėmis pravažiavę su „GLC“ ir vėliau su „Stelvio“ ar „Macan“, iškart suprasite ką paaukojote vardan sportiškumo.

Pravartu žinoti

Automobilio komponuotė – Keturi varomieji ratai

Pakabos konstrukcija ( Priekyje / Gale ) – Priekyje – keturių svirčių, gale – daugiasvirtė

Padangų išmatavimai bandytame modelyje – 255/45 R20 priekyje ir 285/40 R20 gale

EKSPLOATACIJA

„Mercedes-Benz“ šiuo metu siūlo kone plačiausią SUV automobilių gamą. Nuo mažo iki didelio ir velniškai kampuoto, kainuojančio šešiaženklę sumą, o štai „GLC“ šioje šeimynoje įsiterpia kažkur per vidurį. Tiek dydžio, tiek kainos prasme.

REKLAMA

Lietuvoje naujos kartos „GLC“ yra įkainotas nuo 61 468 eurų. Ši suma suteiks prieigą prie silpniausios benzininės „200 4Matic“ versijos, kuri padeda automobiliui iki 100 km/val. įsibėgėti per 7,8 sekundės. Ar tokių parametrų jums užteks – sunku atsakyti, tačiau vargu vairuodami šią versiją niekada negalvosite apie tai, kaip būtų buvę smagu turėti didesnį galios rezervą. Ypač išsileidus į kelionę su šeima ir visa jos manta.

„Mercedes-Benz“ papildomos įrangos katalogas – atskira parapija. Didžioji dauguma įdomių, šaunių, kasdien praverčiančių priedų slypi būtent ten. Leiskite pateikti keletą pavyzdžių.

Projekcinis ekranas – 990 eurų, „Surround Sound“ garso sistema – 1010 eurų, panoraminis stoglangis – 1420 eurų, pažangių vairavimo asistentų įrangos paketas – 2430 eurų. Netgi „AMG Sport“ išorės apdailos paketas įkainotas 3990 eurų suma.

Neatsargus elgesys su įvairiomis papildomomis opcijomis labai greitai gali išpūsti automobilio kainą iki ne visiems priimtinos ribos. Štai, vien mūsų bandytasis modelis buvo įkainotas beveik 90 tūkst. eurų suma, kuri, daugeliui gali pasirodyti nepriimtina.

Pravartu žinoti