TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė žinomas Lietuvos režisierius: „Ilsėkis ramybėje, brangus drauge“

2025-08-11 16:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-11 16:02

Skaudi netektis – mirė ilgametis LRT režisierius Petras Savickis. Šią žinią paskelbė festivalio „Vilnius Jazz“ vadovas Antanas Gustys.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Skaudi netektis – mirė ilgametis LRT režisierius Petras Savickis. Šią žinią paskelbė festivalio „Vilnius Jazz" vadovas Antanas Gustys.

0

Socialiniame tinkle A. Gustys pranešė žinią apie draugo netektį.

Netektis

P. Savickio gyvybė užgeso einant 70-uosius metus.

„Šiandien mus paliko ilgametis LRT režisierius, 2021 m. festivalio „Vilnius Jazz“ prizo „Už nuopelnus Lietuvos džiazo kultūrai“ laureatas Petras Savickis, kuriam profesija ir muzikalumas lėmė tapti vienu ištikimiausių šalies džiazo metraštininkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2005 m. Petras Savickis apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus kultūros paveldo puoselėjimą, 2006 m. – Stasio Lozoraičio premija, 2004 ir 2006 m. pelnė Nacionalinės TV ir radijo komisijos apdovanojimus už geriausią kultūros programą.

Ilsėkis ramybėje, brangus drauge“, – rašė  Antanas Gustys.

