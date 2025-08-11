Mirė žinomas Lietuvos režisierius: „Ilsėkis ramybėje, brangus drauge“

Socialiniame tinkle A. Gustys pranešė žinią apie draugo netektį.
Netektis
P. Savickio gyvybė užgeso einant 70-uosius metus.
„Šiandien mus paliko ilgametis LRT režisierius, 2021 m. festivalio „Vilnius Jazz“ prizo „Už nuopelnus Lietuvos džiazo kultūrai“ laureatas Petras Savickis, kuriam profesija ir muzikalumas lėmė tapti vienu ištikimiausių šalies džiazo metraštininkų.
2005 m. Petras Savickis apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus kultūros paveldo puoselėjimą, 2006 m. – Stasio Lozoraičio premija, 2004 ir 2006 m. pelnė Nacionalinės TV ir radijo komisijos apdovanojimus už geriausią kultūros programą.
Ilsėkis ramybėje, brangus drauge“, – rašė Antanas Gustys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!