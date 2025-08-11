Iš grupės „Bavarija“ – netikėtumas: sureagavo ir žinomi Lietuvos žmonės

„YouTube“ platformoje prieš savaitę pasirodė naujas grupės „Bavarija“ kūrinys, kurio pavadinimas – „Tarara“.
Kūrinys siunčia žinutę
Šis kūrinys kaip reikiant pralinksmino internautus, mat „Tarara“ yra vienintelis dainoje skambantis žodis, o grupės nufilmuotas klipas – itin žaismingas ir išradingas.
„Nuotaika akimirksniu pagerėjo. Ačiū už tai“, – po nauja „Bavarijos“ daina rašė vienas internautas.
Tiesa, iš tikrųjų šis kūrinys turi svarbią reikšmę. Su šia daina grupės „Bavarija“ nariai prisidėjo prie socialinio projekto, kuriuo žmonės yra skatinami grąžinti tarą į taromatus.
Per šešias dienas šis kūrinys buvo perklausytas daugiau nei 58 tūkstančius kartų, o socialiniuose tinkluose grupės nariai sulaukė ir komplimentų iš žinomų Lietuvos žmonių.
„Žodžiai paliečia“, – rašė „Žemaitukas“ L. Vaitkevičius.
„Gilu“, – pridūrė atlikėjas Marius Petrauskas.
„Kai pasimeti mintyse, bet vis tiek dainuoji.“ TARARA!!!!“ – šmaikštavo atlikėjas Karolis Akulavičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!