Iš grupės „Bavarija“ – netikėtumas: sureagavo ir žinomi Lietuvos žmonės

2025-08-11 16:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-11 16:10

Grupės „Bavarija" nariai – Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas ir Juozas Liesis – neseniai pristatė naują kūrinį, kuris kaip reikiant pralinksmino internautus. Nors dainoje skamba tik vienas žodis, kūrinys siunčia svarbią žinutę.

Juozas Liesis, Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas (nuotr. facebook.com)

Grupės „Bavarija“ nariai – Deivydas Zvonkus, Vilius Tarasovas ir Juozas Liesis – neseniai pristatė naują kūrinį, kuris kaip reikiant pralinksmino internautus. Nors dainoje skamba tik vienas žodis, kūrinys siunčia svarbią žinutę.

1

„YouTube“ platformoje prieš savaitę pasirodė naujas grupės „Bavarija“ kūrinys, kurio pavadinimas – „Tarara“.

Kūrinys siunčia žinutę

Šis kūrinys kaip reikiant pralinksmino internautus, mat „Tarara“ yra vienintelis dainoje skambantis žodis, o grupės nufilmuotas klipas – itin žaismingas ir išradingas.

„Nuotaika akimirksniu pagerėjo. Ačiū už tai“, – po nauja „Bavarijos“ daina rašė vienas internautas.

Tiesa, iš tikrųjų šis kūrinys turi svarbią reikšmę. Su šia daina grupės „Bavarija“ nariai prisidėjo prie socialinio projekto, kuriuo žmonės yra skatinami grąžinti tarą į taromatus.

Per šešias dienas šis kūrinys buvo perklausytas daugiau nei 58 tūkstančius kartų, o socialiniuose tinkluose grupės nariai sulaukė ir komplimentų iš žinomų Lietuvos žmonių.

„Žodžiai paliečia“, – rašė „Žemaitukas“ L. Vaitkevičius.

„Gilu“, – pridūrė atlikėjas Marius Petrauskas.

„Kai pasimeti mintyse, bet vis tiek dainuoji.“ TARARA!!!!“ – šmaikštavo atlikėjas Karolis Akulavičius.

 

