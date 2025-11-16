 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė siūlo patvirtinti susitarimą su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalimis

2025-11-16 17:11 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 17:11

Vyriausybė siūlo ratifikuoti Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių pasirašytą partnerystės susitarimą.

Lietuvos vėliava (nuotr. Shutterstock.com)

Vyriausybė siūlo ratifikuoti Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių pasirašytą partnerystės susitarimą.

2

Šią savaitę Ministrų kabinetas pritarė tokiam Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymui, dabar prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti iniciatyvą Seimui, o parlamentas galutinai priims sprendimą dėl vadinamojo Samoa susitarimo ratifikavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitarimą Samoa sostinėje Apijoje 2023 metų lapkritį pasirašė 27 ES šalys ir 77 valstybės, priklausančios Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių organizacijai AKRVO.

Šis partnerystės susitarimas, anot URM, skirtas skatinti, saugoti ir užtikrinti žmogaus teises, demokratijos principus, teisinės valstybės veikimą ir gerą valdymą.

„Taip pat siekiama skatinti žmogaus ir socialinę raidą, mažinti skurdą ir nelygybę. Daug dėmesio skiriama investicijoms pritraukti, prekybos plėtrai ir privačiam sektoriui stiprinti. Taip pat siekiama kovoti su klimato kaita, saugoti gamtą ir užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą“, – teigia URM.

Skatinama saugi ir teisėta migracija

Anot jos, susitarimu įtvirtinamas ir subalansuotas požiūris į migraciją, skatinama saugi ir teisėta migracija.

„Susitarimu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas šalims formuoti bendras pozicijas tarptautinėje arenoje, stiprinti partnerystes, skatinant daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką“, – rašo ministerija.

URM tikina, kad susitarimas Lietuvai naudingas ir kaip galimybė bendradarbiauti su Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų regionų valstybėmis, kur diplomatinis atstovavimas šaliai šiuo metu itin menkas.

„Kadangi Lietuva šiuose regionuose neturi pakankamai išplėtoto ambasadų tinklo, Samoa susitarimas suteikia galimybę aktyviau įsitraukti į politinius, ekonominius ir vystomojo bendradarbiavimo procesus per bendras ES institucijas ir formatus“, – aiškina ministerija.

„Šis formatas padeda Lietuvai pasinaudoti bendros ES platformos galia – tiek politiniu svoriu, tiek ištekliais – siekiant bendrų tikslų regionuose, kurie yra strategiškai svarbūs tokių globalių iššūkių kaip klimato kaita, migracija, saugumas ar tvari plėtra kontekste. Kitaip tariant, partnerystės susitarimas tampa tiltu tarp Lietuvos ir pasaulio regionų, su kuriais dvišalių kontaktų galimybės iki šiol buvo ribotos“, – teigia URM.

