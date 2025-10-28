Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM: Rusijai įteikta protesto nota dėl tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų

2025-10-28 19:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 19:06

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) įteikė dar vieną protesto notą Rusijos Federacijos laikinajam reikalų patikėtiniui dėl Rusijos karinių pajėgų tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų.

Užsienio reikalų ministerija (nuotr. Fotodiena.lt)

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) įteikė dar vieną protesto notą Rusijos Federacijos laikinajam reikalų patikėtiniui dėl Rusijos karinių pajėgų tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų.

REKLAMA
7

Nota buvo įteikta antradienį, pranešė URM.

Vien per praėjusią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1300 koreguojamų aviacinių bombų, beveik 1200 kovinių dronų ir daugiau nei 50 įvairaus tipo raketų. Dėl šių išpuolių įvairiuose Ukrainos regionuose nukentėjo gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, žuvo ir buvo sužeista civilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protesto notoje ministerija taip pat pasmerkė spalio 23 d. Kramatorske Rusijos pajėgų įvykdytą Ukrainos žiniasklaidos atstovų – „Freedom TV“ žurnalistės ir operatoriaus – nužudymą. Pabrėžta, kad žurnalistai, kaip ir visi civiliai, yra saugomi pagal Ženevos konvencijas dėl karo aukų apsaugos ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės aktus.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuva ir toliau sieks, kad Rusijai būtų taikomos dar griežtesnės ir paveikesnės sankcijos, būtų didinamos Ukrainos galimybės apsiginti nuo agresijos ir visi kaltieji dėl Rusijos pradėto agresijos karo bei vykdomų karo nusikaltimų sulauktų baudžiamosios atsakomybės“, – rašoma URM pranešime.

Ministerija pabrėžia, kad Rusijos sistemiškai prieš Ukrainą vykdomi karo nusikaltimai negali tapti „eiliniu įvykiu“, ir yra pasirengusi į juos nuolat reaguoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Procius
Procius
2025-10-28 19:24
Kur Grybauskaites duju backos?¿?????????,,,
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų