URM: Rusijai įteikta protesto nota dėl tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų

Nota buvo įteikta antradienį, pranešė URM.
Vien per praėjusią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1300 koreguojamų aviacinių bombų, beveik 1200 kovinių dronų ir daugiau nei 50 įvairaus tipo raketų. Dėl šių išpuolių įvairiuose Ukrainos regionuose nukentėjo gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, žuvo ir buvo sužeista civilių.
Protesto notoje ministerija taip pat pasmerkė spalio 23 d. Kramatorske Rusijos pajėgų įvykdytą Ukrainos žiniasklaidos atstovų – „Freedom TV“ žurnalistės ir operatoriaus – nužudymą. Pabrėžta, kad žurnalistai, kaip ir visi civiliai, yra saugomi pagal Ženevos konvencijas dėl karo aukų apsaugos ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės aktus.
„Lietuva ir toliau sieks, kad Rusijai būtų taikomos dar griežtesnės ir paveikesnės sankcijos, būtų didinamos Ukrainos galimybės apsiginti nuo agresijos ir visi kaltieji dėl Rusijos pradėto agresijos karo bei vykdomų karo nusikaltimų sulauktų baudžiamosios atsakomybės“, – rašoma URM pranešime.
Ministerija pabrėžia, kad Rusijos sistemiškai prieš Ukrainą vykdomi karo nusikaltimai negali tapti „eiliniu įvykiu“, ir yra pasirengusi į juos nuolat reaguoti.
