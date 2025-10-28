Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Černobylyje pastebėti mėlyni šunys: spėliojama, kas jiems nutiko

2025-10-28 18:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 18:25

Černobylyje dirbantys savanoriai pastebėjo keistą reiškinį – keli šunys tapo mėlynos spalvos. Ekspertai spėja, kad gyvūnai galėjo prisiliesti prie kokios nors cheminės medžiagos, tačiau kol kas tikroji priežastis nežinoma.

Černobylyje pastebėti mėlyni šunys: spėliojama, kas jiems nutiko (nuotr. „Dogs of Chernobyl“) (nuotr. stop kadras)

Černobylyje dirbantys savanoriai pastebėjo keistą reiškinį – keli šunys tapo mėlynos spalvos. Ekspertai spėja, kad gyvūnai galėjo prisiliesti prie kokios nors cheminės medžiagos, tačiau kol kas tikroji priežastis nežinoma.

Grupė „Dogs of Chernobyl“, besirūpinanti šiais gyvūnais, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti keli šunys – tarp jų bent vienas visiškai mėlynas ir keli, kurių kailis tik iš dalies nusidažęs mėlynai.

„Praėjusią savaitę jie dar nebuvo mėlyni. Mes nežinome priežasties ir bandome juos sugauti, kad išsiaiškintume, kas nutiko. Greičiausiai jie prisilietė prie kokios nors cheminės medžiagos“, – nurodė savanoriai.

Organizacija pridūrė, kad nors kailio spalva atrodo kelianti nerimą, patys šunys išlieka „labai aktyvūs ir sveiki“.

Savanoriai bando surasti šunis

Publikacija sulaukė įvairių reakcijų socialiniuose tinkluose – kai kurie vartotojai suabejojo nuotraukų tikrumu.

„Tiems, kurie rašo, kad mūsų nuotraukos yra suklastotos arba kad mes patys dažome šunis mėlynai, siekdami užsidirbti ar skleisti melagingą informaciją, – mums, atvirai sakant, sunku ką nors atsakyti. Neturime nei laiko, nei priežasčių užsiimti tokiais dalykais. Esame įsitikinę, kad mūsų organizacijos reputacija kalba pati už save“, – pažymėjo savanoriai.

Jų teigimu, nuotrauką padarė Darrinas – gyvūnų gaudymo komandos vadovas. Nuo to laiko savanoriai bando vėl surasti šiuos šunis, kad juos sterilizuotų ir, jei pavyks, nuplautų nuo kailio medžiagą.

