Černobylyje pastebėti mėlyni šunys: spėliojama, kas jiems nutiko

Grupė „Dogs of Chernobyl“, besirūpinanti šiais gyvūnais, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti keli šunys – tarp jų bent vienas visiškai mėlynas ir keli, kurių kailis tik iš dalies nusidažęs mėlynai.
„Praėjusią savaitę jie dar nebuvo mėlyni. Mes nežinome priežasties ir bandome juos sugauti, kad išsiaiškintume, kas nutiko. Greičiausiai jie prisilietė prie kokios nors cheminės medžiagos“, – nurodė savanoriai.
Organizacija pridūrė, kad nors kailio spalva atrodo kelianti nerimą, patys šunys išlieka „labai aktyvūs ir sveiki“.
Savanoriai bando surasti šunis
Publikacija sulaukė įvairių reakcijų socialiniuose tinkluose – kai kurie vartotojai suabejojo nuotraukų tikrumu.
„Tiems, kurie rašo, kad mūsų nuotraukos yra suklastotos arba kad mes patys dažome šunis mėlynai, siekdami užsidirbti ar skleisti melagingą informaciją, – mums, atvirai sakant, sunku ką nors atsakyti. Neturime nei laiko, nei priežasčių užsiimti tokiais dalykais. Esame įsitikinę, kad mūsų organizacijos reputacija kalba pati už save“, – pažymėjo savanoriai.
Jų teigimu, nuotrauką padarė Darrinas – gyvūnų gaudymo komandos vadovas. Nuo to laiko savanoriai bando vėl surasti šiuos šunis, kad juos sterilizuotų ir, jei pavyks, nuplautų nuo kailio medžiagą.
