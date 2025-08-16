Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pernai daugiausiai savanorių pritraukė Raudonasis Kryžius, „Maisto bankas“

2025-08-16 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 09:07

Praėjusiais metais pagal savanorių skaičių aktyviausia organizacija pripažinta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Registrų centro duomenimis, joje praėjusiais metais savanoriavo daugiau nei 16 tūkst. žmonių.

„Maisto bankas“ (nuotr. Organizatorių)

0

„Remiantis Registrų centro atvertais duomenimis, pagal ataskaitose nurodytą savanorių skaičių 2024 metais į pirmą vietą išsiveržė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (16,3 tūkst.), aplenkusi iki tol dvejus metus iš eilės pirmavusį „Maisto banką“ – nurodo centras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarajame pernai savanoriavo 15,7 tūkst. aktyvistų. Trečioje vietoje liko Kėdainių Sodros klubas (8,6 tūkst. savanorių), po jo sekė Maltos ordino pagalbos tarnyba (2 tūkst.), o pirmąjį penketuką užbaigė asociacija „Kovotojai.lt“ (2 tūkst.). 

Į lyderių dešimtuką taip pat pateko viešoji įstaiga „Paupio globos namai“ (1,8 tūkst. savanorių), Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“ (1,1 tūkst.), Lietuvos moksleivių sąjunga (beveik 1,1 tūkst.), Vilniaus Bočių bendrija ir viešoji įstaiga „1 pozicija“ (po 1 tūkst.).

Tuo tarpu pagal nurodytą savanoriškos veiklos valandų skaičių šį kartą lyderių viršūnėje atsidūrė Lietuvos skautija (349 tūkst. val.), aplenkusi „Maisto banką“ (312 tūkst. val.). Trečioje vietoje buvo praėjusių metų lyderė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (268,5 tūkst. val.), ketvirtoje – Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (216 tūkst. val.), o paskutinė pirmojo penketuko vietą užėmė Lietuvos regbio federacija (204 tūkst. val.).

Į lyderių dešimtuką pagal savanoriškos veiklos valandas taip pat pateko Lietuvos moksleivių sąjunga (155 tūkst. val.), Maltos ordino pagalbos tarnyba (112 tūkst. val.), Klaipėdos lėlių teatras (103 tūkst. val.), viešoji įstaiga „Gyvūnų globa Tauragėje“ (79 tūkst. val.) ir Nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų asociacija (74 tūkst. val.).

Tiesa, Registrų centras pažymi, jog savo veiklos ataskaitų už 2024 metus dar nėra pateikę apie 5,4 tūkst. asociacijų, labdaros ir paramos fondų bei viešųjų įstaigų, tad, akcentuojama, savanorystės statistika dar gali šiek tiek pasikeisti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

