Specialistai įspėja dėl gaisro poveikio sveikatai: teršalai – ne tik žala plaučiams

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus patarėjos Linos Grinytės-Jauniškienės manymu, gaisras kilo miškingoje vietoje prie dujų pildymo stoties, todėl patekti buvo sunku, o žmonėms patariama saugotis dūmų – pasitraukti į saugią vietą ir uždaryti langus važiuojant pro šalį.
„Atkreipiame dėmesį, kad dujų pildymo stotis, kurioje kilo gaisras yra miškingoje vietovėje, į kurią kilus gaisrui, patekimas buvo apribotas.
Kilus bet kokiam gaisrui ar pastebėjus dūmus, pajutus specifinį kvapą, rekomenduojama pasitraukti, kad vėjas neneštų dūmų į Jus, taip pat važiuojant pro gaisro vietą, uždaryti automobilio langus“, – rašė ji.
Teršalai gali sukelti įvairius kvėpavimo ir akių sudirgimo simptomus
Specialistė įspėja, kad gaisro metu teršalai gali sukelti įvairius kvėpavimo ir akių sudirgimo simptomus, todėl svarbu sekti NVSC ir žiniasklaidos rekomendacijas.
„Teršalų ūmaus poveikio simptomai – akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
Kilus gaisrui, rekomenduojame sekti NVSC tinklapyje ir visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas rekomendacijas“, – teigė L. Grinytė-Jauniškienė.
Degė vagonas su dujomis
Vilniuje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.
Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į Jus.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Jaučia poveikį sveikatai: apsunkusi krūtinė, saldumas burnoje
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jaučia poveikį sveikatai: apsunkusi krūtinė, saldumas burnoje Kai kurie gyventojai piktinosi, kad negavo perspėjimo pranešimų, kuriuos Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) pavedimu siunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
Tačiau S. Liumparas sako, kad gavo iš tarnybų SMS žinutę, ją esą išsiuntė LT72.lt.
PAGD atstovas Donatas Gurevičius nurodė, kad kilus gaisrui, du kartus buvo aktyvuota gyventojų perspėjimo apie pavojus sistema – gyventojams išsiųsti pranešimai.
Vilnietis išgirdo sprogimus
Vienas pirmųjų nelaimės vaizdais su naujienų portalu tv3.lt pasidalino Saulius Liumparas. Vilnietis išgirdęs sprogimus net pakėlė droną, tiesa, ne viską nufilmavo.
Vyras gyvena maždaug už 3,5 kilometro nuo įvykio vietos, todėl nepatenka į evakuojamųjų sąrašą, tačiau dirba visai netoli ir puikiai girdėjo sprogimus.
„Mes kaip tik ėjom į kiemą ir [buvo] toks garsas. Visos durys, kurios nebuvo pilnai uždarytos, atsidarė, prasivėrė. Išėjom iš kiemo, žiūrim, tas debesis belenkoks. Kolega sako: „Va, sprogimas buvo“, – pasakoja S. Liumparas.
„Paskui už kažkiek laiko, nežinau, gal už kokio pusvalandžio grįžau į mašiną, <...> nes pas mus rajone daug kam atjungė elektrą, tai teko persikelti dirbti į namus. Sėdėjau prie kompiuterio, dirbau ir pamačiau: iškart toks bum garsas ir ugnies kamuolys“, – pasakoja vilnietis.
