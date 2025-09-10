Įsiplieskus pragariškam gaisrui gyventojai priversti palikti namus: „Burnoje jaučiasi saldumas“

Vienas pirmųjų nelaimės vaizdais su naujienų portalu tv3.lt pasidalino Saulius Liumparas. Vilnietis išgirdęs sprogimus net pakėlė droną, tiesa, ne viską nufilmavo.
Vyras gyvena maždaug už 3,5 kilometro nuo įvykio vietos, todėl nepatenka į evakuojamųjų sąrašą, tačiau dirba visai netoli ir puikiai girdėjo sprogimus.
„Mes kaip tik ėjom į kiemą ir [buvo] toks garsas. Visos durys, kurios nebuvo pilnai uždarytos, atsidarė, prasivėrė. Išėjom iš kiemo, žiūrim, tas debesis belenkoks. Kolega sako: „Va, sprogimas buvo“, – pasakoja S. Liumparas.
„Paskui už kažkiek laiko, nežinau, gal už kokio pusvalandžio grįžau į mašiną, <...> nes pas mus rajone daug kam atjungė elektrą, tai teko persikelti dirbti į namus. Sėdėjau prie kompiuterio, dirbau ir pamačiau: iškart toks bum garsas ir ugnies kamuolys“, – pasakoja vilnietis.
Jaučia poveikį sveikatai: apsunkusi krūtinė, saldumas burnoje
Kai kurie gyventojai piktinosi, kad negavo perspėjimo pranešimų, kuriuos Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) pavedimu siunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Tačiau S. Liumparas sako, kad gavo iš tarnybų SMS žinutę, ją esą išsiuntė LT72.lt.
PAGD atstovas Donatas Gurevičius nurodė, kad kilus gaisrui, du kartus buvo aktyvuota gyventojų perspėjimo apie pavojus sistema – gyventojams išsiųsti pranešimai.
Įsiplieskus gaisrui, aplinkiniai gyventojai įspėti apie galimą oro taršą. Visgi žmonės gana greitai pajuto poveikį sveikatai.
„Žinote, jaučiasi toks kaip karštis, o burnoje saldumas ir kartumas“, – pasakojo S. Liumparas.
„[Dujų] kvapo kaip ir nėra, bet kada kėliau iš miško droną ir buvo tas sprogimas, net per mišką atrodo, kad į veidą kažkokia dulksna patenka. Atrodo, kad veidas pasidengia kažkokiu sluoksniu. Nu, nemalonu“, – sakė jis.
Vilnietis pridūrė, kad kelias valandas dirbęs netoli įvykio vietos, po kurio laiko pajuto sunkumą krūtinėje, norą kosėti.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams Vilniaus savivaldybė pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Sprogimus iš arti girdėjusi vilnietė: liepsnos kyla virš medžių, dreba langai
Apie gaisrą ir sprogimus pranešė už kilometro nuo įvykio vietos gyvenanti Daiva Sakalė.
„Dieve, sergėk, liepsnos kyla virš medžių, dreba langai, sprogimai prie mūsų mūsų gatvėje“, – trečiadienį 10 val. 30 min. feisbuke skelbė ji.
Vėliau ji parašė apie dar vieną įvykusį sprogimą. Anot D. Sakals, dar vienas sprogimas įvyko apie 12 val. 5 min.
„Name virpėjo vidinės pertvaros, klebono vidaus durys. Buvau trumpoje „žvalgyboje“, pavyko rasti tik ugniagesius, kurie pildosi cisternos netoli nuo mūsų“, – pranešė vilnietė.
„Mačiau, kaip gyventojai pėsti palieka namus. Kažkas su visureigiu ieškojo neužtverto keliuko, kad išvyktų ne pėsčiomis“, – pridūrė ji.
Anot vilnietės, stacionarios dujų saugyklos, į kurias išsiplėtė gaisras, yra milžiniškos talpos.
„Jei sprogs visos, viską nušluos su mūsų namais. Net dėl pirmųjų sprogimų name virpėjo vidinės pertvaros, savaime darinėjosi neuždarytos buvusios durys. Tai – labai arti“, – pranešė D. Sakalė.
Kadangi ji, kaip ir jos 92 metų mama, patenka į 1 km spindulį nuo įvykio vietos, jos turi evakuotis.
Gaisras Vilniaus pakraštyje išsiplėtė, paskelbta evakuacija
Didelis ir pavojingas gaisras Vilniaus pakraštyje trečiadienį išsiplėtė – be vagonų dar dega rezervuaras su dujomis.
Vieno kilometro spinduliu paskelbta gyventojų evakuacija. Ji galbūt labiau palies netoli įvykio vietos įvairiose įmonėse Aukštuosiuose Paneriuose dirbančius žmones, nes arti gyvenamųjų namų nėra.
„Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja įvykio valdyme. Arti namų nėra, arti yra pramoninis objektas, jis yra miške. Yra keletas veikiančių įmonių. Evakuacija paskelbta imantis saugumo priemonių. Būtų gerai, kad gyventojai evakuotųsi, kad jie atsitrauktų, to siekiama dėl žmonių saugumo. To imamasi, kad blogiausio scenarijaus atveju mes neturėtume blogų pasekmių“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Donatas Gurevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo informacijos atstovas.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegęs ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai iki šiol negali naudoti vandens gesinimui.
„Paduoti vandens čiurkšlę kelių dešimčių metrų atstumu kol kas neįmanoma. Yra pavojinga dirbti ugniagesiams. Kai dega dujos, tenka laukti kol jos išdegs“, – Eltai teigė D. Gurevičius.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Įvykio vietoje yra apie 10 gaisrinių automobilių.
Sustabdytas traukinys
Trečiadienį Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje kilo gaisras – užsidegė 8 vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Sužalotas vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, tai įmonės, kuriai priklauso suskystintų dujų pilstymo stotis, darbuotojas.
„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas, policija įvedė planą „Skydas“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis. Dėl šio incidento sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du Viešojo saugumo tarnybos ekipažai. Traukinys bus nukreiptas kitu maršrutu.
Dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
